打通高校科技成果轉化堵點

中評社北京12月26日電／國務院辦公廳前段時間印發的《專利轉化運用專項行動方案(2023—2025年)》，強調完善專利轉化運用服務鏈條；加快創新成果向現實生產力轉化。科技成果轉化鏈條長、環節多，對方方面面均有涉及。作為中國科技創新體系的重要力量，高等院校是基礎研究的主力軍、重大科技突破的策源地。如何有力促進高校科技成果轉化運用，具有很重要的意義。



經濟日報發表遼寧大學中國特色社會主義理論體系研究中心研究員郭曉君文章表示，科技成果轉化是加強科技與經濟緊密結合的關鍵環節，是催生新引擎、激發新動能、提高生產力水平的關鍵一步。高校具有學科齊全、融合交叉、人才匯聚、科教協同、產教融合的整體優勢，發揮著創新源頭的作用，是科技成果轉化鏈條中重要的成果供給方。但數據顯示，2022年中國高校發明專利產業化率僅為3.9%，這表明在科技成果有效轉化方面仍存在較大挑戰。



文章指出，打通轉化關鍵堵點，需要加大人才培養力度，促進產學研合作，消除創新機制、人才、平台等方面的阻礙，讓更多創新成果從“書架”走上“貨架”，找到高校科技成果轉化最優解。



高校應加強基礎研究，加大對基礎學科的支持力度，鼓勵科研人員開展原創性、前瞻性研究。瞄准科學前沿和關鍵技術領域，主動承擔國家重大科研項目，努力取得更多從“0”到“1”的重大原創性、引領性成果，提升原始創新能力。可通過建立實驗室、工程技術中心等方式，加強科技創新平台建設，為科研人員提供更好的科研條件和資源，提高科研人員創新能力和水平。通過建立跨學科研究中心、設立跨學科研究項目等方式，促進學科交叉融合，鼓勵不同學科之間交流合作，產生更多創新思想和成果。高校還應支持科研人員從事科技成果轉化工作，為其提供必要的支持和保障，如資金支持、政策扶持等，鼓勵科研人員與企業、科研機構等單位合作交流，共同推進科技成果的轉化和應用。



高校應提升相關人才市場化眼光和能力，加強科研成果轉化團隊培養。高校科技成果轉化工作涉及多個方面，不僅要有懂科技研發的人才，也要有懂市場轉化工作、能夠將科研與市場需求相結合的人才。應加強科技創新團隊建設，由導師和科研人員作為主力，帶領碩士、博士生等開展科研攻關活動，並通過開展項目化教學、創新競賽、實習實踐、模擬市場交易等方式，引導科研團隊人員更好地將理論知識應用到實踐中，鍛煉和提高創新能力與綜合素質，塑造復合型科技創新人才。可以開設跨學科的課程和項目，將不同學科的知識和技能融合在一起，比如科技創新、產權交易、市場推廣等，讓學生接觸多元化領域，拓寬視野和知識面，培養多元化思維方式和綜合素養，增強對市場的敏銳度，提高科研人才的成果轉化能力。



同時，企業應積極參與高校科研環節，結合市場需求和技術成熟度等因素，提供科研方向建議和指引，及時把脈、診斷，為科技成果轉化提供有力支持。高校與企業應通過共建科技創新平台、聯合實驗室、技術轉移中心、產業技術聯盟等方式，進一步加強產學研合作，共同推進科技創新和成果轉化，提高科技專利轉化率。高校還應建立科學、客觀的科研評價體系，注重創新成果的質量和實用性。可設立知識產權管理與運營基金，用於支持專利轉化工作，並引入市場化機構參與專利轉化工作，如知識產權代理機構、技術轉移機構等，提供專利申請、專利布局、技術轉移、知識產權交易等相關專業服務，提升高校的專利運營效率，更好地推進專利轉化工作。







