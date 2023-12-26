快評：王金平籲集中選票　棄保效應會發酵

中評社快評／王金平擔任國民黨“侯康配”後援總會長後，24日在台中舉辦中台灣誓師大會，動員數萬人參加。王金平致詞說，有六成希望政黨輪替，希望大家集中選票，支持“真正能過關的候選人組合”，就是“侯康（好康）配”。



同一天，柯文哲與吳欣盈平安夜選在恆春西門廣場前開講，柯說，媒體現在頻繁報導柯民調第三、要把他棄保掉。柯坦言對這事很頭痛，擔心謊話每天講、講到最後會有效。



近期藍營的支持度上升，“侯康配”追著“賴蕭配”不放，但坊間所作的民調還未出現可靠的黃金交叉，總是差一些。有分析認為，決定藍營逆轉勝的關鍵選票，在支持柯文哲的選民手上，如果選戰最後棄保效應發酵，“侯康配”支持度超越“賴蕭配”就很有可能。



“挺郭派”彰化縣議長謝典林25日正式表態，籲請支持者支持國民黨提名的“侯康配”及“立委”候選人，不分區政黨票則支持民眾黨。謝典林實際上呼籲棄保，支持“侯康配”，放棄“柯盈配”。



《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，從近期民調可以看出，棄保效應開始發生，原本未表態的族群開始有所變動。



棄保效應是否繼續發酵，以及是否棄得乾淨，都將對選舉結果有重大影響。柯文哲認為台灣出現了第三勢力的板塊，新興勢力到一定程度下就棄保不了，所以他認為很難棄，就算要棄也很難棄得乾淨。選民的態度又如何？藍白支持者會否有默契？這是觀察接下來選情變化的一個重點。