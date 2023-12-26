學生問台美底線？蕭美琴：應找到共同利益

蕭美琴昨晚到新竹與學生交流。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月26日電（記者 盧誠輝）民進黨2024副手候選人蕭美琴昨晚到新竹市舉辦青年見面會，積極搶攻年輕選票，學生詢問“台美關係距離的底線是什麼？”蕭美琴認為，永遠要以台灣作為主題來思考，台灣要與美國要找到共同利益來壯大台灣，這包含“國家安全”、經濟與國際夥伴關係，例如守護民主自由是共同價值，印太地區的和平穩定與繁榮是共同利益等。



蕭美琴昨晚到新竹市交通大學附近的和選旅飯店舉辦青年見面會，包括民進黨新竹市“立委”候選人林志潔、民進黨新竹縣第二選區“立委”候選人曾聖凱與多位民進黨新竹市議員都到場聽講，現場約有150名學生出席。這場青年見面會原由新竹清華大學國際關係自主學習小組主辦，但因場地始終喬不攏，最後改由蕭美琴競選團隊自行舉辦，學生改為以協助宣傳的方式參與。



蕭美琴演講會後接受學生提問，第一個舉手發言詢問的陽明交大研究生問題相當犀利，他詢問蕭“台美關係距離的底線是什麼？”台灣因為願意對抗中國，美方因此才給台灣好處，但過去在蔣介石時代雖親美，但最後卻仍斷交，而近期台積電董事長劉德音宣布退休，據傳與美國投資有關，若美國會因利益來背叛盟友，又該如何維持與美國的距離？



蕭美琴強調，要永遠要以台灣作為主題來思考，台灣要與美國要找到共同利益來壯大台灣，這包含“國家安全”、經濟與國際夥伴關係，例如守護民主自由是共同價值，印太地區的和平穩定與繁榮是共同利益等，針對經貿領域也簽訂第一批的貿易協定，未來會逐步擴大內涵。



至於台積電董事長的退休是否跟美國有關？蕭美琴說她不是台積電發言人，不方便評論，但可以談一些台積電在美國投資碰到的一些障礙，目前仍在積極溝通克服中。蕭美琴認為，台積電赴美投資不是政府叫台積電去就能去的，而是因為真的有客乎端的需求，關鍵是因為美國認定台積電是關鍵供應鏈，希望台積電能在美國生產，就是希望台積電能更貼近美國的需求。