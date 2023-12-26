建設台灣成亞洲以色列？蕭美琴：有很大不同

蕭美琴昨日到桃園市中壢區演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月26日電（記者 盧誠輝）民進黨2024副手蕭美琴昨日到桃園市中壢區的南方莊園渡假飯店演講，會後有美國華盛頓郵報記者詢問，台灣是否要建設成亞洲的以色列？蕭美琴認為，台灣要有自己的路徑，每個國家都有值得台灣學習的地方，而以色列在國防上是男女皆兵，但台灣社會目前還沒有準備進入這樣的狀態。



蕭美琴昨日下午到桃園市中壢區的南方莊園渡假飯店演講，演講主題為“國際趨勢中的台灣契機，創新經濟、智慧國家”，包括包括“行政院副院長”鄭文燦、民進黨桃園市第二、三選區“立委”候選人黃世杰、彭俊豪與多位民進黨桃園市議員都到場聽講，現場約有450民眾出席。



蕭美琴演講會後有美國華盛頓郵報記者發言指出，以巴衝突以來，外界有要建設台灣成為亞洲以色列的聲音，但是台灣與以色列無論在兵役或“國防”預算上都不同，詢問蕭美琴怎麼看待此事？



蕭美琴表示，台灣要有自己的路徑，每個國家都有值得台灣學習的地方，但台灣的歷史與周邊環境，跟以色列有很大的不同。以色列跟周邊國家有千年恩怨，長期以來一直處於很緊張的狀態，台灣的戰略環境、條件、歷史與文化都跟以色列有很大的不同，且以色列在國防上是男女皆兵，但台灣社會目前還沒有準備進入這樣的狀態。



但蕭美琴也坦承，台灣確實認為4個月的訓練役期對役男是比較不足的地方，所以要延長成一年，跟很多國家都一樣，台灣要有實力才能確保和平，這是千年歷史的教訓，各國都用實力來確保和平。



蕭美琴並指出，以色列服役期間會學到很多創新，不止傳統同一套訓練模式，數10年來完全沒有變化，以色列不斷在創新，所以不管在以色列不管男女在服役期間，都可以學到一些新的技能跟社會接軌。



蕭美琴認為，台灣役男畢竟不希望一年的役期，是在虛擲與消磨時間，台灣應該也可以參考其他國家，利用一些像是軍民兩用的先進科技，讓台灣的役男未來出社會也能接軌。