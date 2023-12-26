中評鏡頭：台日海鮮料理大賽逾千人共襄盛舉

台日海鮮料理PK大賽邀集1200人共襄盛舉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月26日電（記者 張穎齊）TJFA台日產經友好促進會長葉建揚、元家企業執行長顏志杰、今勝貿易有限公司舉辦的“海鮮祭千人宴、台日海鮮料理PK大賽”25日晚間在大直典華舉辦，席開80桌、共1200人共襄盛舉，品嚐台日主廚的料理手藝，驚豔四座，邀集政、商、媒、藝等各界人士蒞臨，看表演、啖美食。



活動現場共有1200人到場，並多達200多人搶不到位候補，由台灣金牌主廚郭宏徹、日本五星主廚關口東曜料理各式台、日料理，進行大比拚，最終結果是不分軒輊，現場饕客們都吃得不亦樂乎，其中日本生魚片是最為矚目，入口即化。



台日雙方代表主廚的料理對決，以不同的料理方式呈現台日飲食文化特色，活動中也分享日本及台灣相關單位檢驗的標準及資訊，盼將正確的食品安全資訊傳遞給台灣消費者與水產業者。



與會的有台灣日本關係協會長蘇嘉全、賴清德台北競選總部主委陳時中、活動顧問矢坂明夫、藝人李羅、親善大使趙繹羽等，並由政治評論員李正皓、中日歌手黎黎Lily擔任主持人。



現場賓主盡歡，享用的料理多元，活動約3小時，眾人盡興，一同響應及支持台灣和日本的水產品，讓台日水產聯手行銷。