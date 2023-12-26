“闖”出更多首創性改革成果

中評社北京12月26日電／上海是我國最大的經濟中心城市，也是世界觀察中國的重要窗口。今年是改革開放45周年、黨的十八屆三中全會召開10周年。在這個特殊的時間節點，習近平總書記為上海發展進一步指明了方向——“要全方位大力度推進首創性改革、引領性開放”。謀劃一域而關乎全局，這也是繼續把新時代改革開放推向新境界的強烈信號。



鼓勵首創性改革，是尊重基層首創精神的體現。回顧波瀾壯闊的改革開放歷程，我們選擇了漸進式路徑，對必須取得突破但一時還不那麼有把握的改革，採取試點先行、投石問路的方法，鼓勵大膽探索、勇於開拓，待取得了經驗、形成了共識，看準時機後，再全面推開。這一富有中國智慧的改革方法，符合馬克思主義認識論和實踐論，是45年來我國實現平穩和長足發展、取得舉世公認成就的一個深刻內因。



在強國建設、民族復興的新征程上，推進中國式現代化是探索性事業，還有許多未知領域，需要在實踐中大膽探索；希望找到一個一攬子解決方案、一次性解決所有問題並不現實，必須集思廣益、逐步完善，充分發揮基層探索的積極性，開展更大力度的先行先試，尋求有效解決新矛盾新問題的思路和辦法，形成指導更廣泛發展實踐的方法論體系。永葆“闖”的精神、“創”的勁頭、“幹”的作風，全方位大力度推進首創性改革，具有巨大的現實指導意義。



聚焦上海，上海自貿試驗區成立10年來，外商投資負面清單條目不斷縮減，助推數十個開放領域先後落地一批全國首創外資項目；在國家層面復制推廣的302項自貿試驗區制度創新成果中，近一半源自上海首創或同步先行先試。面對新時代新征程提出的發展新課題，上海要在更高起點上全面深化改革，努力在破除各方面體制機制弊端、調整深層次利益格局上再攻下一些難點。



更高起點上的全面深化改革，需要更強的系統性與集成度。扎實推進浦東新區綜合改革試點、在臨港新片區率先開展壓力測試、穩步擴大制度型開放、進一步提升虹橋國際開放樞紐能級……這是中央交給上海的一系列重大戰略任務，其中許多領域呈現內在關聯，單兵突進往往難有成效。這就要求，既立足於上海，又著眼於全國，把“一域”和“全局”結合起來，圍繞全面建設社會主義現代化國家中的重大問題，大膽試、大膽闖、自主改，充分利用戰略性、創造性、引領性改革措施，加強改革的系統集成、高效協同，加快形成更多首創性改革成果，加快形成具有國際競爭力的政策和制度體系，更好服務高質量發展大局。



更高起點上的全面深化改革，需要在法治軌道上推進。全方位大力度推進首創性改革的過程中，很重要的一點，就是要強化體制機制保障，允許創新也寬容失敗，讓先行先試者放下包袱與顧慮，集中精力除弊興利。上海當前要做的，就是用好用足先行先試的政策，把改革對發展的促進效應最大限度發揮出來。隨著頂層設計和基層創新更好地結合，在摸石過河中加深對規律的認識，在統籌規劃中協力推進改革，我們一定能克服各種困難，使改革進程沿著正確方向前進，使中國式現代化的光明前景展示在世界面前。



來源：經濟日報 作者：金觀平



