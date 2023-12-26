走向世界的春節 “我們”的中國節

中評社北京12月26日電／一首老歌《我的中國節》，最近又在短視頻平台傳播。與此同時，12月22日，第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。多年以來，聯合國秘書長每逢春節都會發表賀辭，向中國及所有慶祝春節的各國人民致以節日問候和祝福，不少外國政要在春節期間也會向中國人及海外華人拜年，釋放出友好的態度。



春節是中國傳統民俗節日，是中華民族最重要的節日。濃鬱的年味裡，寄托著人們在新一年平安順利、事業有成、家庭和睦的願望。春節文化也濃縮了中國人的價值觀、生活美學觀念與精神信仰。春節正式成為聯合國假日，充分展現了中華文明的傳播力影響力，將有力促進世界不同文明的交流互鑒，積極體現了聯合國倡導的多元、包容的文化價值理念。



春節起源於中國，卻早已走向世界。全球約五分之一的人口以不同形式慶祝春節，一些國家還將春節列入了法定假日。隨著中華文明的影響不斷擴大，不僅生活在世界上各個角落的華人繼承慶祝春節的傳統，越來越多不同文化背景和膚色的人們，也都以開放的心態過春節、分享“年味兒”，期待沾沾中國節日的喜氣。



中國節日受到世界人民認同，離不開中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展。早在10年前，中國青年報社就曾聯合深圳市耕田文化傳播有限公司、深圳市南山區委宣傳部、南山區文聯共同出品系列微電影《我的中國節》主題歌MV，並在美國紐約時報廣場廣告屏上播出。將中國傳統節日以富有時代氣息的方式進行傳播，能幫助外國人更好地讀懂中華的歷史文化。如今，“我的中國節”已成為“我們的中國節”，這個“我們”就是生活在地球村的所有人。



春節走向世界，再次印證中華文明美美與共、和合共生的價值理念。在春節傳承與流變的過程中，不少古老的文化傳統得到傳承，讓中華優秀傳統文化不斷走出去。與此同時，不同國家和地區的人民也本著對中華文化的理解，本著他們對美好生活的期盼，結合地域特色和生活習慣，創造新的過節方式和習俗。就此而言，春節不僅屬於中國，更屬於世界。



春節被確定為聯合國假日，也啟示人們以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明共存超越文明優越。除了春節，聯合國假日還包括了多個世界範圍內廣泛慶祝的節日，在這些日子裡，人們都可以共享節日的喜慶、美好的祝福，借此促進文化交融和民心相通，共同創造人類更加美好的未來。



來源：中國青年報 作者：王鐘的

