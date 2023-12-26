優化文旅市場產品供給

中評社北京12月26日電／中央經濟工作會議提出，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點。當前，文化和旅遊消費逐漸融入人們的日常生活，成為滿足人民群眾美好生活需要的重要載體。如何進一步釋放文旅消費潛力、更好滿足群眾多層次消費需求，成為題中應有之義。



黨的十八大以來，我國的文旅產業繁榮發展，取得了很大的成績。文化引領風尚、教育人民、服務社會、推動發展的作用充分發揮，旅遊對於國民經濟和社會發展的綜合帶動功能更加凸顯。全國居民文旅消費規模保持快速增長態勢，有力帶動了交通運輸、休閑娛樂等相關行業的發展，對經濟增長的帶動作用持續增強。尤其是今年以來，整個文旅市場進入了恢復發展的快車道，通過持續提升產品品質，創新產品供給，加強供需對接，激發消費潛力，人民群眾多樣化、品質化的文旅需求得以不斷滿足。數據顯示，今年前三季度，國內旅遊達到36.7億人次，實現旅遊收入3.7萬億元，同比分別增長約75%和114%。



一系列政策的相繼出台也有力提升了文旅消費的質量水平。《“十四五”文化和旅遊發展規劃》《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干措施》等文件，通過提升行業治理能力、加強政策扶持力度等方式，持續規範文旅市場發展，有效改善了文旅服務與產品質量。文化和旅遊部於今年11月1日出台《國內旅遊提升計劃(2023—2025年)》，在改善旅遊消費體驗、提升公共服務效能、加強市場綜合監管等方面提出明確要求，為今後文旅產業的高質量發展進一步指明了方向。



不過，當前文旅消費依然存在一些亟待解決的問題。服務質量欠佳、產品形式單一、配套設施不健全等問題在一定程度上對行業的發展起到了阻礙作用。部分商家缺乏服務意識，虛假宣傳、強制消費、違規執業等市場亂象頻發，嚴重侵害了消費者的合法權益。文旅產品定位模糊，照搬照抄現象嚴重，未能突出地方文化特色與精神內涵，產業發展缺乏長期規劃，文化泛娛樂化、犧牲生態環境換取短期利益等情況還時有發生。有鑒於此，應從產業、市場、企業等多個層面穩妥施策，努力使我國文旅消費設施更加完善，消費結構更加合理，消費環境更加優化，產品和服務供給更加豐富。



在產業方面，有關部門要堅持生態優先、科學利用的原則，結合當地實際情況，合理部署文旅產業發展方案，綜合運用政府專項債券、行業發展基金、政府預算補助等財政工具，為當地優質項目開發、基礎設施建設提供物質保障。同時，也要充分認識到金融對文旅產業的推動作用，應通過豐富信貸產品以及拓寬融資渠道，進一步推動產業發展，還應重視社會資本，創新融資模式，以市場化方式緩解企業融資難問題。此外，特色民宿、本土文創等文旅企業大部分屬於小微企業，可以考慮給予適當稅收優惠，進一步減輕企業的稅收負擔。



在市場建設方面，各級部門應始終堅持嚴查嚴管，針對消費者反映較為強烈的欺客宰客、虛假宣傳等市場亂象展開監督檢查，從源頭上根治侵犯消費者合法權益的突出問題。要進一步提升市場綜合監管能力，加強文化和旅遊、公安、市場監管等各部門協同配合，發揮大數據、雲計算等信息技術的監管輔助作用，採取專項治理及聯合執法等方式，強化常態化監督。還要加強行業協會對市場的規範引導作用，鼓勵協會公示文旅產品的參考價格、質量標準，暢通消費者投訴舉報渠道，健全多元糾紛解決機制，營造公平競爭的市場環境。



在企業方面，則要以提高產品和服務質量為目標，以提升消費者滿意度為標準，遵循合規經營理念，進一步推動行業發展。應結合當地文化傳統與旅遊資源，把握文旅融合定位與方向，豐富旅遊景觀的文化內涵，借助數字化手段探索新型呈現方式，實現以文塑旅、以旅彰文的良性循環。還要樹立合規意識，嚴格遵守監管機關要求，對合同條款、產品服務標準、價格公示制度等涉及消費者權益的事項開展合規自查，防範惡性競爭、商業賄賂、虛假宣傳等經營風險，維護文旅市場的穩定秩序。



來源：經濟日報 作者：鄧凌月



