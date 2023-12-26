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以色列媒體：美國已向以運送超1萬噸軍事裝備
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2023-12-26 15:16:19
中評社香港12月26日電／據以色列第12頻道電視台25日報導，自本輪巴以衝突爆發以來，美國已通過244架運輸機和20艘艦船向以色列運送了超過1萬噸的軍事裝備。
新華社援引報導，美國向以色列交付的軍事裝備包括裝甲車、武器彈藥、防護設備等。以國防部近日又從美國追加採購了近28億美元的軍事裝備。
報導還說，目前以色列所有軍工生產線都在全天候運轉，以確保彈藥存量。
自10月7日巴以新一輪衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已造成至少2.04萬名巴勒斯坦人死亡、5.4萬人受傷。
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