屏縣議長周典論涉郭台銘連署書收購　遭羈押

屏東縣議長周典論。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／屏東縣月前爆發多起違法為鴻海創辦人郭台銘參選2024收購連署書案，其中涉案的中國國民黨潮州鎮長周品全被收押，檢方偵辦行動並未因郭台銘退選而停止，案情反而有向上發展的趨勢，檢方認為曾公開力挺郭台銘的國民黨籍屏東縣議長周典論也涉案，檢方25日發動搜索約談，將周典論與他的三女周孟蓉帶回“調查局”南機站調查，晚間依涉嫌違反“總統”“副總統”選舉罷免法移送屏東地檢署復訊，檢方晚間近10點向法院聲押周典論，檢方深夜訊問周孟蓉後新台幣50萬元交保。郭台銘選前會不會幫侯友宜站台出現變數？



媒體報導，屏東地檢署檢察官鍾佩宇昨天上午指揮“調查局”南機站及高雄市調處持法院核發的搜索票，前往周典論住家、辦公處所等執行搜索，並將周典論帶回訊問，連同擔任議長特助、身兼國民黨中常委的三女兒周孟蓉也一併遭到約談。



檢察官昨天晚間偵訊後，認為周典論涉嫌違反“總統”“副總統”選舉罷免法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向屏東地院聲請羈押禁見；周孟蓉則諭知50萬元交保侯傳。凌晨00時30分左右，屏東地院裁定周典論收押禁見。



屏檢11月間在潮州鎮查出陳男等3人以每份200元代價為郭台銘收購連署書，其中1人為現任國民黨潮州鎮長周品全的助理，檢方懷疑是受周品全指使，但周品全否認花錢收購連署書，檢察官偵辦後，認為周品全涉犯“總統”、“副總統”選舉罷免法嫌疑重大，向屏東地方法院聲請羈押獲准，經檢方綜合各方事證深入追查後，發現屏東縣議長周典論也涉及該案。