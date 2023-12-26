綠炒作蘇宏達連任院長失利　游梓翔提這兩案

游梓翔說，謝佩芬炒作蘇宏達的人事案，這是怕選民忘了“抄襲案”，還是“拔管案”？（照片：游梓翔臉書） 中評社台北12月26日電／台灣大學社會科學院院長蘇宏達連任失利，遭民進黨台北市中山、北松山“立委”候選人謝佩芬狠酸，稱主因是其主導學倫案，“將政治凌駕於學術倫理之上”。對此，世新大學傳播博士學程教授游梓翔26日在臉書發文開炮，民進黨此舉是怕選民忘了“抄襲案”，還是“卡管案”。



游梓翔指出，謝佩芬拿台大社科院蘇院長的人事案炒作，彷彿認為這是還了前新竹市長林智堅、“行政院副院長”鄭文燦、前“國安局長”陳明通公道，但這是怕選民忘了“抄襲案”，還是要提醒選民別忘了“拔管案”？民進黨大概是嫌選民的仇恨值還不夠高呢。



對於蘇宏達尋求連任，按台大規定需半數院務委員同意，最後同意票未達半數。游梓翔表示，蘇院長仍可尋求全院老師投票。他質疑，“這是台大一個院長的人事案，和正舉行的“總統”“立委”選舉無關，為何成了選舉話題？”



游梓翔說，原來是謝佩芬在臉書說有院務委員向她透露，蘇院長連任失敗的最主要原因是“之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同”。她還替蘇院長宣布放棄尋求全院投票，說這代表“蘇宏達對自己的做所作為及社會觀感，也相當清楚”。她甚至拉高調子，說這事讓她“看到真理的曙光”。



游梓翔表示，相關說法被蘇院長駁斥後，謝佩芬再次回應，說“學倫案處理時政治凌駕專業、發言強勢多次槓校長、國際化政策不被認同”，都是蘇院長無法連任的原因。原因一下就從一個變成三個。游不解，謝說學倫是“主要”原因的根據為何？



游梓翔提到，抄襲案的“真理”，並非僅有台大社科院學倫會在審議，社會早有很多討論，事證非常明確，現在炒作蘇院長人事案，所以民進黨副手候選人蕭美琴政見會照稿唸，說有些同志“在紀律上、在道德上，有疏失，犯了錯”，難道竟不包括論文抄襲案在內？演也要演得像一點吧。



游梓翔強調，真正需要公道的是“拔管案”。當時民進黨從部長到“拔管小組”，給前台大校長管中閔安上各種欲加之罪，那才是真正的“政治凌駕專業”。“拔管案”發生在民進黨2024候選人賴清德擔任“行政院長”任內，管校長說的“跳梁小丑還在橫行”，大概少不了“賴院長”。