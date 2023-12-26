郭正亮揭賴清德最糟糕性格：一直在說謊

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／民進黨2024候選人賴清德拋出公益信託，想把萬里老家違建捐作“礦工生活紀念館”，但爭議仍不斷。前“立委”郭正亮25日在政論節目直批，政治人物最糟糕的就是說謊，不願意承認事實、認錯道歉，賴皮寮違建沒有使用執照、建照、房屋稅籍，沒有繳過房屋稅，一直在說謊、鬼扯故事才是問題所在。



根據《中時新聞網》報導，邱毅爆的那個料如果屬實，因為邱毅去發現說好像那個地址有變？因為我們有去看到他父親罹難那個時候的新聞報導。郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》提到，那時候是寫中福路31號，後來他的住所是84號。所以你是原來的工寮？新建房？還是有額外買地？



“你如果是額外買地孝順母親，讓她住好一點，這個我們也沒話講。可是你不是這樣講的耶？你說你是在懷念父親，所以在原址重建，這是你的講法耶！”郭正亮表示，為什麼邱毅這個爆料值得新北市去查？就是你是不是原來父親住的那個工寮？因為我們也看到孫運璿故居、李國鼎故居、孫立人將軍故居，人家故居好歹會擺一點當年的用品，讓你去緬懷前人，“那請問你有這樣做嗎？”



郭正亮說，所以不要因為被人家揭露了一個事情，就在那邊鬼扯故事。“事實上我們要求的很低耶，我們也沒有要你拆啊，我們只是說，對那個過程是不是有違法的部分，你是不是可以誠實一點？”就是說你新建房屋的過程，你沒有使照、沒有建照、沒有房屋稅籍，所以沒有繳過房屋稅，是最近才開始收到。這個過程你有沒有違法的部分？“你只要承認，然後說你願意改正，我們也不會講什麼啊！”



郭正亮強調，“你想要孝順母親，蓋一個好一點的房子，我們也沒有意見啊。可是問題是，你一直在說謊耶！政治人物最糟糕的就是說謊，不願意承認事實，然後表達認錯，然後道歉，他都不願意耶！”