快評：路線關乎安危生死，心中總要明白

中評社快評／蕭美琴昨天到彰化、南投助選時稱，要延續“蔡英文路線”，唯有支持“賴蕭配”。她稱，台灣近年在蔡英文的帶領下與國際接軌，只要路線能延續，支持台灣的力量會越來越多，就能夠維持台海和平穩定。



什麼是“蔡英文路線”？簡言之，就是“台獨”路線，雖然也說維持現狀，但戰略目標是走向“台獨”。在具體政策上，“蔡英文路線”拒絕接受“九二共識”，強化台灣的“主體意識”，去中國化，向美國一邊倒，參與美國的印太戰略，圍堵中國大陸。過去8年，民進黨當局推行“蔡英文路線”，兩岸關係急劇惡化，台灣成為英國《經濟學人》等外媒眼中的世界上最危險的地區。



蕭美琴稱延續“蔡英文路線”，台海和平穩定。這是欺人自欺、騙人的謊話。延續“蔡英文路線”，台海就不可能和平穩定；“雙獨配”已被大陸定了性，“獨上加獨”，一旦勝選，將不存在聽其言觀其行，即使台灣方面想要維持過去八年的現狀，也都不可能。



台海情勢不樂觀，連台灣年輕人都認識到這一點，持這種看法。趙少康26日與台灣清華大學學生座談時調查現場同學意見，多數人贊同如果賴清德當選，兩岸關係會更糟更不確定。“雙獨配”一旦當選將會帶來什麼危險，各方都清楚。



“台獨”必然帶來戰爭，戰爭關乎生死。是危是安，是生是死，心中總要明明白白。不同路線會產生不同的目標、認知與態度，要怎麼下注，台灣民眾面臨抉擇，所有台灣民眾也都須承擔下注的後果。