富權：“反介選”“查賄”是“芒果乾”2.0

中評社香港12月28日電／澳報新華澳報28日發表富權文章：“反介選”和“查賄”其實是“芒果乾”的2.0版。以下為文章內容。



距離“二零二四”大選投票日還有半個月，雖然選情並沒有此前幾次大選那樣激烈緊張，但卻是暗湧踹急，賴清德和侯友宜的民調呈現膠著狀態，綜合各家民調機構的數據顯示，侯友宜只是差距約三十萬票。本來就已達達“天花板”的賴清德民調，在“萬里違建”事件發酵後，其民調能夠停損止跌，已經是“阿彌陀佛”，難以再有“增量”。而侯友宜現在的民調雖然稍遜於賴清德，但卻擁有“增量”前景，包括寄望於郭台銘的“臨門一腳”，及因此而引帶的“月暈效應”，影響部分“柯粉”的心理，在為了實現“下架民進黨”的大局，及眼看柯文哲當選無望之下，轉為“含淚”投票給侯友宜。因此，要實現政黨輪替，並非不可能。



民進黨當局急了，希望能夠重現四年前蔡英文個人得票遠多於民進黨得票數的奇蹟，讓賴清德順利當選。但蔡英文四年前的個人得票（八百一十七萬）之所以會高於民進黨政黨票（四百八十一萬）及“區域立委”票（六百三十三萬），雖然主客觀因素很多，但其中蔡英文緊緊抓住“香港反修例”及“王立強”事件大做文章，打出“反中保台”旗號，瘋狂販賣“芒果乾”（亡國感），卻是主要原因。



因此，今次民進黨在選戰的最後關頭，尤其是賴清德面臨侯友宜赶超“威脅”之下，就“食過翻尋味”，希望能夠重施四年前的伎倆，再次販賣“芒果乾”，讓賴清德的選情突破目前的“瓶頸”狀態，贏取“二零二四”大選，圓“民進黨長期執政”的美夢。



但是，賴清德並沒有蔡英文四年前的“運氣”。一方面，香港在實施“港區國安法”及貫徹“愛國者治港”原則之後，情勢良好，走上由治及興的正規，賴清德要利用香港事態販賣“芒果乾”，是“老鼠拉龜——無從下手”。另一方面，蔡英文在利用香港“黑暴”之後，卻擔心若兌現諾言收容逃到台灣的“黑暴”，倘日後他們在台灣地區生活時遇到不如意的事情，就“重操舊業”進行“黑色暴力”活動，危害台灣地區的治安，而且也擔心其中一些“黑暴”是執行“苦肉計”，實質上是負有“滲透”的任務，因而就拒絕收容，導致“黑暴”控訴蔡英文“過橋抽板”。在此背景下，民進黨當局要再次販賣“芒果乾”，部分選民未必會像四年前那樣“義憤填膺”，投票給民進黨提名的候選人。

