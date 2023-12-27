社評：宏觀調控政策適合當今中國經濟的發展

中評社北京12月27日電（評論員 喬新生）中國經濟正處在上升時期，一些學者認為，經濟增長速度還應加快。國家宏觀調控政策的邊際效用逐漸降低，解決中國經濟增長中出現的問題，必須另辟蹊徑。



這些學者把當前中國經濟發展中出現的問題概括為三個悖論：貨幣供應量與價格持續下跌之間的悖論，認為我國廣義貨幣M2增加到291.28億元人民幣，可是，GPI沒有上升反而下降，出現了所謂“弗裡德曼悖論”。社會融資不斷增加，可是，實體經濟投資卻沒有明顯的增長，社會融資去向不明。申請上市企業不斷增多，可是，股票市場價格長期低迷徘徊，資本市場規模擴大，可是，股票市場價格卻沒有上漲，企業上市資金到哪裡去了呢？這些學者認為，這說明中國宏觀調控政策已經出現了“失靈”現象。解決中國經濟增長的問題，必須另辟蹊徑。



首先，中國經濟不是獨立存在，而是與世界經濟緊密地聯繫在一起。分析中國經濟發展中存在的問題，必須放眼世界。中國實行寬鬆的貨幣政策，貨幣發行量不斷增加，但是，正如人們所看到的那樣，中國經濟結構已經發生變化，在傳統產業領域，國有資本比重較大，但是，在新經濟領域包括網絡經濟和數字經濟領域，外來資本規模相對較大。中央銀行的貨幣政策對國有企業產生一定的影響，但是，對我國網絡和數字經濟領域的企業產生影響相對較小。房地產市場價格調整，導致上下游產業領域產品和服務價格發生明顯變化。基礎能源原材料價格不增反降，確保我國消費品價格保持穩定。



正因為在一些基礎能源原材料價格方面實行政府定價或者政府指導價，才導致貨幣政策調整，沒有影響到居民的日常生活。不能把消費品價格與我國貨幣政策直接聯繫起來。在中國這樣一個特殊的價格體系中，穩定國有企業產品和服務的價格，對於穩定消費品市場價格起到關鍵性作用。大量資金進入國有企業，國家對國有企業產品和服務實行“政府定價”或者“政府指導價”，導致我國日用消費品價格並沒有因為實行寬鬆的貨幣政策而受到影響。這說明我國在宏觀調控的過程中，發揮了“組合拳”的作用，並不意味著貨幣政策失去效用。

