郭正亮嗆賴同情礦工噁心　從未協助房屋問題

賴清德萬里老家已變民眾打卡景點。（中評社 資料照） 中評社台北12月26日電／民進黨2024候選人賴清德拋出公益信託，想把違建老家轉型“礦工生活紀念館”，更打出悲情牌“沒有特權，衹有滿屋子辛酸”。但外界直批賴一席話反倒證實，身為礦工之子的賴清德和民進黨，對礦工辛酸視而不見。選舉到了、自己遇上了麻煩，才想到照顧礦工。前“立委”郭正亮25日直批，賴清德從2003年當“立委”、台南市長、“閣揆”、“副總統”至今，從未協助處理此事，還說同情礦工，太噁心矯情。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮25日在《新聞大白話》節目表示，賴清德2003年新建這個房子，那時候他是“立委”，後來他當了台南市長，又當了“行政院長”，後來又當了“副總統”。去查一下他在“立法院”的質詢，請問他有質詢過礦工的集體居住權這個議題嗎？他當“行政院長”的時候，在院會內部開會，他有沒有提過礦工的居住權的問題，“沒有啊！游淑慧去找了，沒有找到！那你不是說，你從小就心心念念，看著礦工居住的困難？你就是這樣長大的啊！不是嗎”？



郭正亮質疑，當賴飛黃騰達，當了“立委”、當了台南市長，有去提過這個問題嗎？賴現在是用礦工很可憐，他們的很多住宅到現在法律地位還不確定，有地權，沒有房屋權，這是一個事實。但“你當過'行政院長'，你有協助處理嗎”？



郭正亮提到，新北市政府2019年還行了一個公文給“內政部”，新北市政府想處理這個問題，這是屬於非都市計劃的管制土地，請“內政部”予以鬆綁，才能夠進一步處理。但2019到現在，民進黨執政的“內政部”從未處理！2019就已經執政了不是嗎？民進黨都沒處理，你賴清德還當過“行政院長”？！



郭正亮強調，所以賴要講什麼呢？在那邊打同情牌、悲情牌？人家在那邊打賴房屋法律地位有問題，賴就去扯鄰居？人家說賴是“台獨”，賴就去扯說柯文哲跟侯友宜也是“台獨”。賴這種人有沒有擔當，面對自己的問題？賴從來沒有幫助過他的鄰居！那個地方有多少人？那可能有上千戶！如果不是用一個非都市計劃管制區集體處理，給予一個新的定位，各縣市也沒有辦法處理的。



郭正亮認為，所以這個要“中央”和地方合作，才能夠真正處理。結果賴從2003年當“立委”，到現在2023年當“副總統”，20年了。賴從未協助處理！還在那邊胡說八道什麼，“你最同情礦工？太噁心了啦！太矯情了啦”！