屏東議長遭羈押禁見　李德維：阻郭董挺侯康

藍委李德維。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨屏東縣議長周典論23日剛上台北府前凱道挺國民黨侯康配，昨日就因涉鴻海創辦人郭台銘連署案遭羈押禁見。對此，中國國民黨“立委”李德維今日表示，選前十幾天，檢調大動作令人意外，此事讓大家感覺“項莊舞劍意在沛公”，是否是為了不讓郭之後出來對選情有所呼籲？



前陣子台灣各地爆出多起郭台銘參選2024涉收購連署書案，檢方認為曾公開力挺郭台銘的周典論也涉案，25日發動搜索約談，將周典論與其女兒周孟蓉帶回調查，最後周典論遭羈押禁見，周孟蓉則以新台幣50萬元交保。



林為洲指出，幫忙連署如果有代價，一定會觸犯相關法律，不過到最後郭台銘並沒有參選，這也會讓法律查辦結果很難預料，因為郭沒拿連署書去達成參選目的，就像過去地方選舉有人登記前就被查辦，後來不敢登記，沒有參選，案子都撤銷了，所以此案的法律見解還要看以後如何攻防。



國民黨團今日召開“時事回應”記者會，由國民黨團首席副書記長李德維主持、“立委”林為洲出席。



李德維表示，我們尊重司法的相關權力，但這件事情會讓大家覺得是不是項莊舞劍意在沛公，是不是不讓郭台銘之後出來對選情給予呼籲，選前10幾天，檢調大動作令人意外，這件事情到底是法律問題還是政治問題，大家心裡都有疑問，也許選後可以再來檢討。



李德維指出，我們當然不希望這種事情影響到國民黨選情，但在尊重司法的情況下，國民黨只能繼續團結，繼續努力，如果覺得民進黨應該被下架，那相關人士以及選民應該勇敢站出來，不要受到少數因素影響。



林為洲表示，司法勿枉勿縱，我們尊重司法調查，但我們檢舉的案件例如超思公司進口雞蛋等，檢調也應該調查才對。不過這件事情時間點怎麼這麼巧，周典論23日才力挺國民黨候選人，25日就出事，時間點滿巧的，之前這些連署的案件被檢調收押查辦的，大概都在兩個月前辦理，衹有這一件到現在才發動搜索，時間未免太巧了一點。剛剛表態就被查辦，時間點太巧了，難免讓人質疑有介入的感覺。