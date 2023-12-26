彰化議長倡政黨票投民眾黨　藍委：遺憾

藍委李德維(左)及林為洲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）已退出中國國民黨的彰化縣議長周典林昨日在臉書發文，呼籲支持者大選票投國民黨侯康配，不分區“立委”支持台灣民眾黨。對此，國民黨“立委”林為洲今日表示，謝已經退黨，他有其自由意志，我們只能表達遺憾，不過謝有說“總統”大選他回歸侯康配，我們還是希望政黨輪替的總目標可以達到。



謝典林先前一度支持鴻海創辦人郭台銘參選2024，今年7月退出國民黨。謝典林胞姊為挺侯的國民黨彰化縣“立委”謝衣鳯，目前正拚連任。



謝典林25日在臉書表示，“總統”選票支持國民黨提名的“侯康配”，“立委”選舉不分區政黨票請支持台灣民眾黨。至於區域“立委”選票請支持國民黨推出的“立委”候選人。



國民黨團今日召開“時事回應”記者會，由國民黨團首席副書記長李德維主持、“立委”林為洲出席。



林為洲表示，因為謝典林退出國民黨，所以他無黨籍，他有他的自由意志，我們只能表達遺憾，因為他之前一直和國民黨站在一起，不過謝也說“總統”大選他回歸侯康配，我們還是希望政黨輪替的總體目標可以達到。



另一方面，台灣民眾黨柯文哲說有條件支持韓國瑜當院長，是否挺韓當院長要看藍營態度，不可能選舉打得鼻青臉腫，選後才合作。這是否在拉韓打侯？



李德維表示，現在國民黨侯友宜、趙少康、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、前“立法院長”王金平等，各路人馬都非常團結，不過韓國瑜魅力太高了，很多人都要“蹭韓”。其實柯文哲應該多多尊重現在的副手吳欣盈，與其這樣一直蹭韓，不如走出自己的路，這不論是對民眾黨或副手吳欣盈，都是比較尊重的作法，柯文哲應該發展自己的力量，而不是永遠都要撿現成的。