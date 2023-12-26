蕭美琴返彰化祖厝尋根　曝父親蕭清芬身世

民進黨2024副手候選人蕭美琴到彰化和美祖母老家尋根，看到小時候的照片直呼“好懷念！”（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月26日電（記者 方敬為）民進黨副手候選人蕭美琴今天到彰化、南投助選，上午第一站到彰化和美鎮拉抬“立委”選將陳秀寶，並回到她祖母的老家尋根，與蕭家遠親相見歡。蕭美琴表示，她父親從小失親，輾轉獲得和美蕭家拉拔，後有機會到美國留學有成返台生下了她，而她之後又擔任駐美代表，成為台美溝通橋樑，這都是緣分的安排。



蕭美琴26日到彰化、南投跑助選行程，從早到晚連跑兩縣市5個“立委”選區，第一站來到彰化和美鎮蕭家古厝尋根，並在和美市區陪同陳秀寶車隊掃街、拜票。



蕭美琴日前透露，她小時候很常回彰化，她雖然在台南長大，但阿嬤是彰化和美人，其實自己也算是“半個彰化人”。和美鎮蕭氏宗親除了移居外地以外，大多數仍住在蕭厝一帶，都很期待蕭美琴返回家鄉，還特別準備蕭美琴小時候在和美活動的照片，讓蕭美琴看了直呼“好懷念！”



據瞭解，蕭美琴的父親蕭清芬雖然在台南出生，但未滿1歲就失去生母，體弱多病被傳教士帶到彰化基督教醫院照顧，後來輾轉安排給住在和美鎮的年輕基督徒夫妻蕭楓、蕭鄭苔收養，後來蕭美琴的祖父母舉家搬到台中開電器行，因此現在蕭家古厝人去樓空，閒置當地。



蕭美琴睽違多時回到祖母老家，她說，非常懷念，她爸在台南出生，很小就失親，受和美蕭家收養長大，她小時候每年過年都會到和美與親戚朋友過春節，和美鎮可說是她第二個故鄉，來到這裡對她有重大意義。



蕭美琴拜託鄉親，若疼惜蕭美琴、也要疼惜陳秀寶，這次大選很困難，但有各位鄉親溫暖的幫助，相信能夠順利得到台灣人的支持。



蕭美琴說，相信這一切都是緣分的安排，她父親得到和美蕭家的幫助拉拔長大，後續並有機會到美國留學得到博士學位，回到台灣生下了她，而她後續也到美國服務，擔任駐美代表，成為美國與台灣的橋樑，這都是緣分的安排，讓她為台灣承擔更多責任，希望接下來有機會，能夠在大家的支持下，為台灣做更多事情。