時代力量未幫賴蕭配背書　要綠先承認錯誤

時代力量秘書長李兆立。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月26日電（記者 鄭羿菲）被視為小綠的時代力量26日召開記者會，公布2024大選投票8點指南，並未直接表態支持“賴蕭配”，而是訴求支持者以指南觀察候選人到最後一刻。不過，從藍綠白三黨指南中，也透露時力較支持民進黨，賴蕭配獲1圈、4三角形、2叉、1問號的指標，居次的柯盈配則有2三角形、2叉、4問號，侯康配則僅有1三角形、7叉。



時代力量公布的投票8點指南包括，主權、護台、反黑金、體制正義、土地正義、民主社會、交通革新、普世人權，以過往時力主張的政治理念，及在“立法院”提案等標準，為三黨2024候選人打上成績。其中，8項指南中，時力認為土地正義是三黨都被打叉，與時力理念完全不合，即便囤房稅2.0日前在“立法院”三讀通過，但調幅非常少，也是打假球的政策。



時代力量26日將召開“2024大選時代力量投票指南”記者會，依據時力理念列出8大項，作為支持者2024大選進行“總統”及“立委”的投票參考。出席者包括，時力秘書長李兆立，決策委員、時事評論員“人渣文本”周偉航、不分區“立委”候選人余佳蒨、王寶萱。



李兆立表示，時力不會現在就表態支持哪一位“總統”候選人，因為政策主張三黨候選人時刻都在變動，但每位候選人都有很多爭議案件，從土地到個人投資等，時力沒有為其他政黨辯解的必要性，只是站在我們的立場出發，告訴支持者理念為何，選擇一個與我們最接近的候選人。



李兆立說，電視政見發表會已經辦了2場，藍綠除了互相攻擊、發表政策，雖這是各黨的選戰策略，但並未對過去的表現向民眾明確交代，包括社宅承諾跳票、延宕吹哨者保護法立法等，衹有先承認過去的錯誤，才能說服時力、中間選民的認同。以蔡英文過去承諾的20萬戶社會住宅跳票為例，要如何相信賴清德所承諾的100萬戶社宅，若還是只用話術閃避過去跳票的錯誤，未來是否也會如此？