向海而行：藍色動力再造“海上新廣東”

位於廣東陽江的明陽青州四海上風電項目。（來源：新華網） 中評社北京12月26日電／據經濟參考報報導，廣東擁有我國最長的大陸海岸線，海域面積居全國第二，海洋經濟總量約占全國1／5，連續多年居全國首位。近年來，廣東強力推進海洋強省建設，按照“疏近用遠、生態優先”的要求，騰出近海空間搞建設、布項目、保生態，大力拓展深遠海開發利用空間。



行走在廣東東西兩翼4000多公里海岸線，碧波魚躍的海上牧場加速建設，高質量“海上糧倉”持續增產，沿海而建的800萬千瓦海上風電源源不斷為珠三角帶來清潔能源，不斷提升的海洋裝備製造已經成為廣東新的經濟增長點。



“藍色動力”正在點亮廣東沿海，“海上廣東”的新畫卷正徐徐展開。



海上牧歌響：



“藍色糧倉”頻獲魚滿倉



遼闊南海，洋面之上風車緩緩旋轉，海水之下群魚縱橫碧波。



從養殖技術到風漁融合技術，再到漁業“芯片”種苗技術，廣東海洋牧場正不斷走向高質量發展。



11月30日，瀕臨北部灣海域的廣東湛江市遂溪縣草潭鎮開啟金鯧魚捕撈季。金鯧魚產業作為湛江極具特色的鄉村振興主導產業，深海養殖網箱數量超過3500多個，一年出產金鯧魚總量達10萬噸，占全國的40%，直接從業人口約10萬人，帶動了種苗、飼料、養殖裝備、加工與流通等產業鏈的發展。



湛江是全國最大的金鯧魚養殖基地，被譽為“中國金鯧魚之都”。這裡的金鯧魚除了供應中國市場，還出口到美國、印度、馬來西亞等國家和地區。隨著金鯧魚深海養殖規模化、集群化、市場化步伐加快，小小“黃金魚”每年可創造百億元產值。

