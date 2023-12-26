主產區各類糧企累計收購秋糧超1億噸

11月16日，工人在遼寧省台安縣桓洞鎮的一家糧庫內卸載玉米。（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據人民日報報導，年末歲尾，秋糧全面進入收購高峰期。秋糧收購是全年糧食收購的重中之重。國家糧食和物資儲備局相關負責人表示，今年預計旺季收購量在2億噸左右。國家糧食和物資儲備局12月23日晚公布最新數據顯示，截至目前，主產區各類糧食企業累計收購秋糧超過1億噸，收購進度過半。分區域看，東北地區收購進度在四成左右，華北地區在五成左右，南方地區已接近尾聲。



豐收糧顆粒歸倉。當前，各地收購工作組織有序、進展順利。從市場看，今年秋糧收購總體呈現進度快、價格穩等特點，加工、儲備、貿易等各類企業積極入市。秋糧上市以來，重要秋糧品種市場供應充足，價格保持平穩運行。



讓農民賣“明白糧”“放心糧”“舒心糧”



在山東濟寧江北現代糧食物流園，14棟平房倉、10棟淺圓倉和3座儲油罐有序坐落在京杭大運河河畔。一大早，來自濟寧高新區、嘉祥縣等地的玉米種植大戶，就趕到這裡售賣玉米。



“今年物流園開展了集中秋糧收購，為當地老百姓提供收、儲、運、銷全流程服務，確保農民種糧賣得出，好糧也能賣個好價。”濟寧江北現代糧食物流有限公司董事長劉莉說。



秋糧占全年糧食總量的3／4，涉及品種多、覆蓋地域廣、時間跨度長，在糧食工作全局中具有重要地位。今年入夏以來，多地遭遇極端天氣，國家有關部門有序組織糧食收購，強化市場應急保供，持續釋放積極信號。



秋糧收購前，有關部門單位聯合印發通知，對抓好收購工作提出明確要求。各地做了大量收購準備工作，扎實做好人員培訓、倉容準備、資金籌措、運力協調等，切實做到“有人收糧、有錢收糧、有倉收糧、有車運糧”。

