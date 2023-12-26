趙少康：收押屏東議長周典論就是警告郭台銘

趙少康接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月26日電（記者 盧誠輝）中國國民黨屏東縣議會議長周典論涉為鴻海創辦人郭台銘違法收購連署書昨日遭收押。國民黨2024副手候選人趙少康今日到桃園輔選時表示，檢方選前不到3周押人，檢察官受到政治的影響。收押周典論有二目的，第一是壓制議長在屏東的輔選；第二，更重要是威脅郭台銘，郭若跳出來支持“侯康配”，經濟藍就會受到影響，這是一石二鳥。這時候押周典論，就是警告郭台銘要小心。



趙少康今日上午到桃園市中壢區陪同爭取連任的國民黨第三選區“立委”候選人魯明哲車隊掃街拜票，受訪做上述表示。



趙少康表示，郭台銘現在並不是候選人，就算郭的連署過程有什麼問題，也不該急著在選前不到3周來押人，收押議長是一件很大的事情。



趙少康認為，收押周典論有2個目的，第1個目的是壓制議長在屏東的輔選，因為周典論上周日才受邀在屏東東港幫侯友宜站台，怎麼會隔天周一就被收押了？而上周末國民黨在恆春和屏東的造勢人都非常多，所以這很明顯是要壓制周典論在屏東的輔選。



收押周典論的第2個更重要的目的是要威脅郭台銘，趙少康說，因為大家都知道周典論跟郭台銘的關係非常好，據說到最後能見到郭台銘的衹有周典論，所以現在郭台銘的弟弟、中影董事長郭台強好像也不在台灣，也不敢回來了，而郭台銘也不出來了，這時候把周典論押起來，就是要警告郭台銘要小心。

