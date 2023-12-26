民調：賴38.9%侯29.4%柯17.2%

《美麗島電子報》公佈第97波民調。（圖:《美麗島電子報》提供） 中評社台北12月26日電／2024選舉將在明年1月13日投票，《美麗島電子報》今日公布第97波民調，民進黨賴清德38.9%、國民黨侯友宜29.4%、柯文哲17.2%。



《美麗島電子報》公布最新第97波民調，調查時間為本月21、22日與25日。與23日公布96波相比，賴清德成長1.4個百分點，來到38.9%；侯友宜下挫3.2個百分點，為29.4%、柯文哲成長0.9個百分點，來到17.2%。侯、賴差距來到9.5個百分點。



進一步檢視交叉分析發現，柯文哲上周末高雄岡山造勢略有出現效果，高屏地區的支持度從96波的14.2%上升到16.3%；侯友宜在北部略有下滑，但台北市依然保持42.2%的高支持度。至於中立選民支持度部分，該民調顯示，賴清德拿到27.3%、侯友宜也突破兩成來到21.3%、柯文哲則維持在13.5%。



《美麗島電子報》第97波民調調查說明：



經費來源為美麗島電子報。調查規劃由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查範圍與對象為設籍在全台22個縣市，年滿20歲的民眾。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer－Assisted Telephone Interviewing，CATI），調查時間為12月21日、22日與25日。



抽樣設計方面是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經“等比分層隨機抽樣”（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經“隨機跳號”（random－digit－dial， RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。