國務院安委會約談黑龍江省人民政府

這是11月28日拍攝的雙陽煤礦入口。（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，12月25日，針對黑龍江省近期接連發生雙鴨山市雙陽煤礦“11·28”重大瓦斯爆炸事故和雞西市坤源煤礦“12·20”重大運輸事故，依據國務院安委會《安全生產約談實施辦法（試行）》有關規定，國務院安委會辦公室約談黑龍江省人民政府。



國務院安委會副主任、應急管理部部長王祥喜主約談，強調要深刻吸取近期事故教訓，切實採取果斷措施，進一步壓實安全生產屬地責任，盡快扭轉黑龍江省重大事故多發頻發的被動局面。



約談指出，今年以來，黑龍江省安全生產形勢異常嚴峻複雜，已發生3起重大事故、17起較大事故。尤其是11月底以來，接連發生雙鴨山市雙陽煤礦“11·28”重大瓦斯爆炸事故、雞西市坤源煤礦“12·20”重大運輸事故兩起重大事故，分別造成11人、12人遇難，且存在瞞報謊報問題。暴露出地方教訓吸取不深刻、鬥爭精神不足，企業法制意識淡薄、瞞報謊報事故屢禁不止，以及安全許可層層失守、監管執法“寬鬆軟虛”、隱患排查浮於表面等形式主義問題突出。



約談強調，黑龍江省要切實擔負起統籌發展和安全的重大政治責任，督促屬地各部門和各類企業全力抓好安全生產責任措施落實，堅決遏制重特大事故，穩控全省安全生產形勢。要把“人民至上、生命至上”落實到加強安全生產的實際行動中，堅持眼睛向下、力量下沉，以“時時放心不下”的責任感抓好安全生產工作。要迅速在全省範圍內開展全覆蓋的煤礦安全生產警示教育活動，強力推進礦山行業安全整治。



同時，根據《重大事故查處掛牌督辦辦法》，國務院安委會決定對黑龍江省雞西市坤源煤礦“12·20”重大運輸事故查處掛牌督辦。