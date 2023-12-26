積石山災區：有序復課復市　安置條件改善

12月25日，在積石山縣大河家鎮大河文化廣場，參加悼念活動的人員為遇難同胞默哀。（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，25日，甘肅臨夏州積石山縣6.2級地震災後救援安置進入第7天。甘肅、青海兩省受災地區群眾生產生活穩步恢復，甘肅受災群眾安置已從應急性臨時安置轉向固定性過渡安置。



記者25日從青海省應急管理廳瞭解到，截至24日23時，地震已造成海東市32人遇難，2人失聯。目前對失聯人員的搜救工作仍在進行中。



25日上午，甘肅省積石山縣大河家鎮舉行深切悼念積石山6.2級地震遇難同胞默哀儀式。救援隊伍、醫護人員、群眾代表等各界代表默然肅立，為地震遇難同胞默哀。



悼念活動同步在積石山縣石原鎮、柳溝鄉、劉集鄉等3個受災較重鄉鎮舉行。



25日，財政部、應急管理部再次預撥4億元中央自然災害救災資金，支持甘肅、青海抗震救災。資金重點用於受災群眾應急救助、過渡期轉移安置、遇難人員撫恤、倒損住房恢復重建等工作，確保受災群眾生活得到妥善安置，有地方住、有熱飯吃、不挨凍。



目前，兩省地震災區的生產生活秩序正在逐步恢復。



25日上午，積石山縣柳溝鄉陽山希望小學迎來復課後的升旗儀式。經過校園建築安全分級評估和排危，陽山希望小學成為甘肅地震災區首個在校復課的學校。因地震中斷的課堂再次響起朗朗讀書聲。



記者從積石山縣教育局獲悉，從12月25日起，按照“線上線下相結合、一校一策”的原則，積石山縣中小學校陸續開始復課。

