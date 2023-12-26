＂風腐同查＂系列報導：讓違規旅遊無處遁形

黑龍江省哈爾濱市紀檢監察機關緊盯違規旅遊及其隱形變異新動向，把公款旅遊以及違規接受管理和服務對象旅遊活動安排等問題作為監督重點。圖為近日，該市紀委監委幹部在某旅行社瞭解有關情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，“從一次旅遊開始，我以為是小事，卻一步步走入陷阱……”近日，在黑龍江省哈爾濱市殘疾人聯合會召開的警示教育會上，市殘聯原黨組書記、理事長陳某在警示片中現身說法，為現場黨員幹部敲響警鐘。



此前，哈爾濱市紀委監委根據相關舉報進行初核，發現陳某與其管理服務對象哈爾濱某養老服務公司實際控股人桑某某存在異常資金往來，可能存在權錢交易。市紀委監委依法對陳某採取留置措施。



“幾年前，你和家人赴山東省青島市旅遊，是自己出錢還是其他人付的款？”專案組工作人員向陳某問道。



“桑某某主動邀請我和家人去青島玩，我沒花錢，機票和酒店的費用都是他付的。”在專案組工作人員耐心細致的教育和相關證據面前，陳某交代了和桑某某的交往情況。



原來，桑某某是陳某在高校工作期間教過的學生。畢業後經商的桑某某打著“師生關係”的幌子，主動接近陳某，經常邀請陳某和家人去各地旅遊，以“小火慢燉”的方式對陳某進行“圍獵”。



桑某某的“體貼”“周到”取得了陳某的信任，陳某把他當作自己人，多次通過自己的人脈幫助桑某某結交朋友，使其取得民生領域的工程項目並從中獲利。因為陳某曾任哈爾濱市民政局副局長等職，桑某某便利用這層關係，成立了5家養老服務公司，違規獲得總計數百萬元的國家養老智慧平台建設補貼。通過該平台，桑某某還整合到了多家資質優良的加盟企業。本應為民服務的項目，卻被陳某用來當作換取金錢和利益的籌碼。



“在對陳某進行審查調查過程中，我們堅持風腐同查，將發現並查處可能存在的‘四風’問題也列為工作重點。”專案組有關負責同志說。

