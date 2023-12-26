江西萍鄉：打好糾治“四風”攻堅戰持久戰

江西省萍鄉經開區紀工委持續開展優化營商環境專項監督，嚴肅查處吃拿卡要、久拖不辦、推諉扯皮等問題以及不作為、慢作為、亂作為。圖為近日，該區紀檢監察幹部在工業園瞭解有關情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月26日電／據中央紀委國家監委網站報導，江西省萍鄉市紀檢監察機關持之以恒加固中央八項規定堤壩，強化作風建設，緊盯“吃喝風”“送禮風”等“四風”問題，細化完善制度規範、織密監督網絡、堅持風腐同查，動真碰硬，一嚴到底，堅決打好糾治“四風”攻堅戰、持久戰。



劃出紅線，明晰“可為”和“不可為”的界限



去年12月，《萍鄉市市直行政事業單位津貼補貼發放項目清單》印發；今年2月，《落實中央八項規定精神“負面清單”》印發；5月，《萍鄉市深化作風建設若干措施》印發……短短半年間，萍鄉市制發多個有關作風建設的制度性規範性文件。



近年來，江西省紀委監委查辦的涉及該市黨員領導幹部的案件中存在一些影響政治生態、作風建設的問題。對此，市委主要負責同志態度鮮明：“我們將堅決推進以案促改，深化腐敗治理、完善制度機制，深入整治吃喝風等不良風氣，從嚴從實加強警示教育，全力重塑萍鄉政治生態。”



要扭轉風氣，制度必須先行。萍鄉市紀委監委堅持問題導向，結合本地實際，對違反中央八項規定精神的情形進行梳理，列出黨員幹部、公職人員的不可為事項，並附部分政策依據文件目錄，便於學習掌握。



在負面清單中，從“享樂主義、奢靡之風”“形式主義、官僚主義”兩大方面分類列出違規收送禮品禮金類、違規吃喝類、違規發放津貼補貼或福利類、公款旅遊及違規接受管理和服務對象等旅遊活動安排類和貫徹黨中央重大決策部署方面、聯繫服務群眾方面、履職盡責服務經濟社會發展方面等12類62項禁止性情形，為黨員幹部履職設禁區。



楊海燕是蘆溪縣新泉鄉招商辦負責人，她說：“清單公布後，我們的商務接待、公務接待更規範也更清爽了，知道了‘可為’和‘不可為’的界限，做事更有底氣。”



圍繞“從制度層面定規矩、劃紅線”的總體思路，萍鄉市一以貫之落實中央八項規定精神，在明紀律立規矩上持續發力，以市委辦公室名義印發了《萍鄉市深化作風建設若干措施》，進一步嚴明了作風建設“六個一律”的要求，即，對頂風違規吃喝收送禮品禮金、涉黃涉賭涉毒、濫發津貼補貼獎金、酒駕醉駕、違規設立“小金庫”、破壞營商環境並造成不良影響的等六類典型問題，一律嚴肅處理。

