周典論助郭董連署涉賄遭押　國民黨啟動黨紀

國民黨考紀會主委黃怡騰。（中評社 資料照) 中評社台北12月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨屏東縣議長周典論因涉及鴻海創辦人郭台銘連署參選2024的行賄罪嫌，今凌晨被依涉嫌違反《“總統”“副總統”選舉罷免法》羈押禁見，其擔任國民黨中常委的三女兒周孟蓉則以50萬元交保。對此，國民黨考紀會主委黃怡騰表示，將依黨紀處理周典論和周典蓉。



屏東地檢署昨指揮“調查局”南機站、高雄市調處兵分多路搜索周典論住處及辦公處所等處，並約談周典論、周孟蓉等人到案說明，檢察官晚間復訊後，認為周典論涉嫌違反《“總統”“副總統”選舉罷免法》連署行賄罪，犯嫌重大且有羈押原因及必要性，向屏東地院聲請羈押禁見獲准。至於周孟蓉則被檢方諭令50萬元交保。



周典論在郭台銘棄選2024後，日前在國民黨前“立法院長”王金平的號召下已回歸藍營，表態支持國民黨2024候選人侯友宜。



國民黨考紀會主委黃怡騰表示，該案會按照黨紀處分，程序上一定會辦理，但這跟前中常委范成連遭開除黨籍案不同，因為范先前是有替郭台銘站台、助選之情事，被處分後又發生連署涉賄事件，是連續兩個事件，和周典論案不同，目前檢調已經在偵辦中，正在蒐集資料。周孟蓉部分，也說將一併處理。



至於周典論是否將比照前中常委沈智慧挺郭，先處以停權2年，亦或可能遭開除黨籍？



黃怡騰說，每個案情不一樣無法比較，沈智慧是被檢舉有幫忙郭台銘連署事情，而范成連則是接連違反規定，所以才追加處分，周典論部分則要視屏東地方黨部先進行考紀審查，釐清事件涉及層面，因此處理上有程序跟時間問題，但該啟動就啟動黨紀處分。



何時將召開考紀會的問題，黃怡騰則說，將會盡快找時間開會，但適逢選舉期間，考紀委員們也可能在各地助選，因此要看能湊足多少人來開會，無法確定能否在大選前召開。