前台南縣長蘇煥智發聲　賴清德老家事講白賊

賴清德競選總部稱賴老家早於1958年就存在，蘇煥智表示：“他”講白賊！（照:蘇煥智臉書） 中評社台北12月26日電／2024大選進入白熱化，民進黨候選人賴清德新北市萬里區老家違建，成為各界關注的對象。脫離民進黨的前台南縣長蘇煥智昨日在造勢活動中表示，賴清德母親過世時，自己有去上香，但地點並非在萬里中福路84號，並稱該筆涉嫌興建違建的土地是賴母在2004年、2005年左右買下來的。



蘇煥智25日為無黨籍台南市“立委”候選人魏耀乾站台並在臉書發文指出，過去賴清德媽媽過世的時候，自己和當時的副縣長顏純左前往萬里上香，“然而上香的地方不是現在84號的別墅區，且上香的時候，那間房子已經蓋好了，因此如果真的有這塊（工寮），也不是在現在這塊土地上”。



除此之外，蘇煥智還指出，賴清德涉嫌違建的這塊土地，在2002年之前，從航照圖看是空白的，證明了這是賴爸爸媽媽留下來工寮的說法，“是在講白賊（謊話）對不對”。



蘇煥智還指出，賴清德做過多屆“立委”、擔任公職20幾年，幫助故鄉工寮變成可以蓋房子的鄉村區，5年通盤檢討便可解決，“如果萬里這邊的鄉親有這樣的困難，是不是做“立委”的人要為故鄉爭取，但賴清德有為他們爭取嗎？”



蘇煥智認為，賴清德不但沒替故鄉解決問題，“還堅持把違建移花接木說是工寮，一個“總統”最重要的特質是誠實，這樣不敢面對真相說實話的人來做“總統”，這跟蔡英文論文封存30年有差別嗎？”



蘇煥智的上述說法，出自新北市政府25日秀出的空照圖，駁斥賴清德競選總部稱賴老家早於1958年就存在，並強調該建物是2003年才有的新量體。但對此，賴競總發言人郭雅慧出示原始戶口名簿，稱房子自1958年便存在，房子在萬里中福村，原地目為31號之2，經過整編成中福路84號，且從未有位置移動的情況。



蘇煥智也猛轟民進黨貪腐快速黑金化，已淪為一言堂，“舉手部隊”；他當縣長任內，沒人敢來埋爐碴，是賴清德當台南市長任內才有爐碴及光電問題，證明這個政府無能。