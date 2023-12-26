粵港澳大灣區超級車站廣州白雲站投入運營

（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，26日，由始建於1916年的棠溪站升級擴建而成、面積相當於4個廣州南站的“超級車站”廣州白雲站投入運營。廣州白雲站串聯起京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條鐵路幹線，進一步完善了粵港澳大灣區軌道交通體系。



廣州白雲站位於廣州市白雲區，占地面積相當於4個華南地區最大的高鐵樞紐——廣州南站。據設計單位中國鐵建鐵四院項目負責人黃波介紹，廣州白雲站融入了嶺南文化元素，採用“雲山珠水、盛世花開”的設計理念，站房外形像一朵盛開的木棉花。車站設有3條正線、21條到達出發線，21個客運站台面。車站站房共分7層，其中地上3層、地下4層。



車站建設廣泛運用了智能化、數字化建造技術。建設單位中鐵建工集團廣州白雲站項目總工程師劉俊說，廣州白雲站施工全過程應用了無軌道全位置爬行焊接機器人、地面整平機器人等18種智能機器人，節省費用近百萬元，並節省工期約1.5%。



同時，車站還使用了自主研發的鋼結構全生命周期管理平台，實現對車站10萬餘根鋼構件的身份認證和全程追溯；採用光伏發電系統、自然照明系統和通風系統，有效節約建設投資和運營能耗，打造綠色建築。



“廣州白雲站開通運營後，將推動廣州鐵路樞紐廣州站、廣州東站等車站功能相應優化調整，形成更加高效便捷的運輸體系。”廣州白雲站客運車間主管彭徽說，這對提高廣州鐵路樞紐客運能力，促進粵港澳大灣區經濟社會發展，具有重要意義。