12月25日，在印度尼西亞雅加達哈利姆站，一列雅萬高鐵高速動車組駛出站台。（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，專訪：雅萬高鐵開通運營加深中印尼人民友誼——訪印尼工商會中國委員會主席加裡巴爾迪·托希爾



“雅萬高鐵開通運營加深了印度尼西亞和中國人民之間的友誼，對提升兩國關係產生積極影響。”印尼工商會中國委員會主席加裡巴爾迪·托希爾日前在雅加達接受新華社記者專訪時說。



雅萬高鐵是印尼乃至東南亞的第一條高鐵，最高設計時速為350公里，連接雅加達和西爪哇省首府、旅遊名城萬隆。這是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地項目，讓雅加達和萬隆兩城間的通行時間由原來的3個多小時縮短至40多分鐘。



加裡巴爾迪表示，雅萬高鐵在印尼受到歡迎。正式開通運營兩個多月以來，印尼民眾乘坐雅萬高鐵出行的熱情高漲。他說，中國先進的高鐵技術搭配印尼乘務員友好熱情的服務，讓雅萬高鐵在印尼成為頗具吸引力的公共交通方式。



加裡巴爾迪告訴記者，高鐵運量大，穩定、高效、低碳，中國的城市通過高鐵構建起可靠便捷的互聯互通網絡，印尼應該向中國學習，修建更多高鐵。



“雅萬高鐵為印尼帶來先進的中國高鐵技術，加強了雅加達和萬隆之間的聯繫，在推動印尼區域經濟發展方面具有重要意義。我希望未來雅萬高鐵能夠進一步延長到泗水；印尼蘇門答臘島和加裡曼丹島也可以探討修建高鐵的可能性，以提升整個印尼的交通運輸和經濟發展水平。”他說。



印尼工商會是印尼企業和政府間溝通的重要橋梁，其下屬的中國委員會在促進中印尼經貿合作等方面發揮了重要作用。



加裡巴爾迪告訴記者，他1993年首次訪華，30年來到訪過中國許多城市。“我很慶幸能親眼目睹中國的發展成就，中國的發展非常快……我對中國這30年來的巨大變化感到驚訝。我每次去中國都能獲得不一樣的體驗。很多城市給我留下難忘印象，每個城市都有值得印尼學習的地方。”

