秦慧珠：柯文哲蹭韓國瑜　最多影響50萬票

國民黨台北市議員秦慧珠接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月27日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，台灣民眾黨候選人柯文哲頻頻拉攏中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜粉絲票。國民黨6連霸台北市議員秦慧珠向中評社表示，韓粉很多是基層的庶民，許多是無黨的，未必挺國民黨，她評估柯最多能影響拉攏50萬張韓粉票，最少也有20萬票，另外柯頻繁秀出青天白日滿地紅旗子，也想拉攏“中華民國”粉，國民黨必須慎防。



秦慧珠，籍貫山東省桓台縣，中國文化大學中國文學博士、台灣大學政治學碩士，曾任2屆“立委”、任務型“國大代表”、台北縣觀傳局長、文化大學助理教授、聯合報主編、6屆台北市第三選區（松山、信義）議員。屬軍系的國民黨黃復興黨部。



秦慧珠26日在台北市議會接受中評社訪問表示，上次韓國瑜2020拿下552萬張票，其中大約100多萬是未必挺藍的韓粉票，其他400萬是國民黨基本盤，這100多萬名韓粉，是所謂的基層庶民，包括高雄市鳥松區鳥松里前里長陳清茂在內的挺韓五虎將，他們未必會隨著韓國瑜挺國民黨侯友宜，甚至還不喜歡侯。韓粉中的深藍已歸隊挺國民黨侯友宜、趙少康，而陳清茂這些在藍綠間遊走的韓粉，則是柯文哲頻頻耍嘴皮子想爭取的。

