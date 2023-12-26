2023澳門經濟適度多元發展邁出堅實步伐

這是澳門半島一角景色（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，2023，澳門經濟適度多元發展邁出堅實步伐



臨近年底，儘管寒流來襲，但澳門各個景點和商區依舊遊客如潮，勾勒出這座魅力城市的紅火景象。



2023年，在特區政府帶領下，澳門各界積極把握機遇，務實有序落實“1＋4”經濟適度多元發展策略，加強對博彩業依法管理，推進橫琴粵澳深度合作區建設，特區主要經濟指標穩中向好，社會煥發生機活力。隨著一系列規劃和措施的實施，未來澳門產業發展的具體目標、主要任務和重點項目等更加清晰，經濟適度多元發展邁出堅實步伐。



多元發力促復甦



澳門特區政府2023年財政年度施政報告明確提出了“1＋4”適度多元發展策略，“1”是按照建設世界旅遊休閑中心的目標要求，促進旅遊休閑多元發展，做優做精做強綜合旅遊休閑業；“4”是持續推動大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育等四大重點產業發展。



2023年，特區政府積極通過旅遊跨界融合，加強旅遊業與多個產業聯動發展，並將豐富社區旅遊元素、盤活社區經濟作為促進綜合旅遊休閑業恢復的著力點，啟動多個歷史文化片區的活化工作，吸引居民及旅客消費。初步統計顯示，前三季度澳門入境旅客同比增長3.6倍。



“綜合旅遊休閑產業作為澳門支柱產業，今年恢復情況理想，產業結構也趨向多元。”澳門創新發展研究會秘書長餘渭恒說，這有助澳門豐富“世界旅遊休閑中心”的內涵，並對演藝、娛樂、體育、文化等各領域發展大有裨益。



這一年，澳門加快培育債券市場，完善金融基建，推動債券市場對接國際。截至9月，在澳門發行或上市的未到期債券存量為4472億澳門元。針對中小微企業提供融資服務的“滴灌通”等新型金融機構落戶澳門運營，獲得牌照的多家金融機構陸續開業運作。

