﻿民安隊加強培訓　應對極端天氣

趙Sir（中）因工作表現卓越，獲頒本年度公務員事務局局長嘉許狀。（來源：大公報） 中評社香港12月26日電／據大公報報導，記者王亞毛報導：在大型活動現場、救災行動及搶救行動等任務中，作為輔助應急部隊的民眾安全服務隊，往往走在最前線。隨著全球惡劣及異常天氣愈趨頻繁，民安隊正積極加強應對極端天氣訓練及社區教育。民眾安全服務處高級行動及訓練主任趙汝泰多年來參與不少大型行動，令他印象最深刻一次救災行動是統籌2018年強台風“山竹”襲港後的災後清理，長達半個月的行動，前後動用逾千人，但隊員每次收到任務時，總會第一時間趕到現場，肩負起救急扶危、服務社會的責任，“我們關關難過，又能關關過。”民安隊現時約有700人空缺，趙汝泰呼籲更多有志之士加入民安隊，服務社會。



難忘台風“山竹”善後工作



1952年成立的民安隊，服務香港社會逾70載，在眾多大型活動及救災搶救等行動中均走在最前線。趙汝泰入職民眾安全服務處23年，被同事親切稱為“趙Sir”，多年來參與本港不少重大事故的應對行動，包括每年除夕倒數、農曆新年花市、選舉活動等大型活動人群管理；在打風時安排隊員候命及適時出動；在風暴潮時，到大澳及鯉魚門等常出現水浸的地方協助居民撤離等。趙汝泰獲頒本年度公務員事務局局長嘉許狀，以表揚其卓越的工作表現。



趙Sir說，令他印象最深刻的一次災害是2018年台風“山竹”襲港，本以為像以往一樣打風過後照常返工，結果各區出現大面積的塌樹阻街和山泥傾瀉，導致交通近乎癱瘓，當時指令要求部隊所有行動及訓練部職員想盡方法，無論走路或踩單車，都要立即返回總部，做資源統籌、安排車輛及人手等，帶隊員前往各個地點清理路障。



趙Sir續指，災害過後的最初幾日，每日要出動逾百人支援，而後續的清理行動，前後長達半個月，每日要出動幾十人，總共超過1000名隊員出動。不少隊員本來在打風後要返回各自的工作崗位，但因後續的社區復原善後工作需要，有時要緊急召回已完成當值的隊員。



空缺700人 籲市民踴躍參與

