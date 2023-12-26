各界倡加強推廣微笑及多謝文化

香港的食肆不缺食客，各界關注如何維持服務質素。（來源：大公報） 中評社香港12月26日電／據大公報報導，“歡迎光臨”、“隨便睇”、“慢慢食”、“多謝曬”……曾幾何時，禮貌＋笑臉是香港作為好客之都的重要法寶，香港的服務態度令遊客賓至如歸。然而近年來不時有遊客吐槽在香港旅遊體驗：語言不通、光速收碟、無禮貌及㓥客等情況屢見不鮮。



有立法會議員、時事評論員及業界等認為，服務業人手普遍不足人所共知，但不管什麼困難或者原因，“禮貌待客”應該是全社會的共識，各方應該全力推出包括重拍宣傳片推廣微笑文化、多謝文化等措施，共同提升香港高質量服務水平。特區政府文旅局昨日回復《大公報》查詢表示，香港旅遊發展局會繼續夥拍優質旅遊服務協會，並聯同業界一起推動更多計劃，提升服務質素。＼大公報記者 賴振雄 盛德文 龔學鳴 李清



語言不通？光速收碟？講話無禮貌？面對各種服務問題，優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，部分食肆由於經營性質及文化，事事要“快”，加上部分食肆人手不足、侍應普通話程度欠佳，才出現怠慢情況，有改善空間。



黃傑龍說，普遍中高級食肆，會要求侍應將“唔該、多謝”掛在口邊，行內俗稱“魔術語”，但現時部分食肆面對人手不足，員工或因為工作應接不暇，“求快”減少說“唔該、多謝”。此外，茶餐廳為求加快輪轉，見到食客吃完食物就會立即收拾，遊客或不習慣有關文化，感覺不好受，“其實，店員只要多說一句‘請問還需要嗎？可以收起來嗎？’，食客就會感覺好一點。”他認為，任何地區或城市的服務業也有良莠不齊問題，但只要從業員能夠從“心”出發，只要“多一點禮貌，說一聲多謝”，整個感覺就可能完全不同。他說，政府正在處理業界有關輸入外地勞工的申請，期望勞動力獲得補充後，情況可以改善。黃傑龍又提到，本港旅遊及服務業正在﻿復甦階段，旅遊服務業必須提升服務質素才可以留住旅客。



楊立門批評服務業甚少講“多謝”



時事評論員楊立門表示，常到外地旅遊的港人都覺得，本港的服務態度大有改善的必要。他以自己的經驗指出，港人一向都很吝嗇講“多謝”兩字，高檔的消費場所當然無問題，但一般的商店和食肆的服務員及的士司機，衹有少數會在你付款時會對你講“多謝”。“香港人的教育水平都好高，但為何顧客付款時，不論幫襯多少，講聲多謝，這種基本的禮貌為何也做不到？”他說，明白服務人的確好辛苦，心情差時都要笑臉迎人，加上現時服務業人手極為短缺，員工經常要8個人做10個人的工作，且前線服務員的工資又不高，但無論如何，“一日還留在服務的崗位，就應該保持基本禮貌，尊重職業亦尊重自己。”

