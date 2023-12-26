中評社北京12月26日電／網評：造就有機統一的新的文化生命體



來源：人民網 作者：韓慶祥



在文化傳承發展座談會上，習近平總書記深入闡釋“兩個結合”的重大意義，強調“結合”的結果是互相成就，造就了一個有機統一的新的文化生命體，讓馬克思主義成為中國的，中華優秀傳統文化成為現代的，讓經由“結合”而形成的新文化成為中國式現代化的文化形態。習近平總書記的重要論述，深化了對文化建設的規律性認識，揭示了“兩個結合”的運動規律和成果形態，為新時代推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明指明了方向、明確了路徑。



“結合”是深刻的“化學反應”



習近平總書記指出：“‘結合’不是‘拼盤’，不是簡單的‘物理反應’，而是深刻的‘化學反應’，造就了一個有機統一的新的文化生命體。”“結合”之所以是深刻的“化學反應”，是因為“結合”的前提是馬克思主義和中華優秀傳統文化存在高度的契合性，二者互相激發、互相成就，從而造就了有機統一的新的文化生命體。



在“結合”的過程中，一方面，中華優秀傳統文化充實了馬克思主義的文化生命，為馬克思主義中國化時代化提供了豐厚的歷史文化滋養，使馬克思主義扎根於中華優秀傳統文化沃土，顯示出日益鮮明的中國風格與中國氣派，始終保持蓬勃生機和旺盛活力；另一方面，馬克思主義以真理之光激活中華優秀傳統文化中富有生命力的優秀因子並賦予其新的時代內涵，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，成為同當代中國相適應、同現代社會相協調、同現實文化相融通的新文化，呈現出新的時代價值和世界意義。通過深刻的“化學反應”形成的新的文化成果，既堅守馬克思主義這個魂脈和中華優秀傳統文化這個根脈，又合理借鑒人類文明一切優秀成果，反映時代發展趨勢，是一個具有系統性、先進性、引領性的文化生命體，也是一個富有成長性和生命力的文化形態，必然隨著實踐深入而不斷豐富發展。



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