中評社北京12月26日電／網評：共建“一帶一路”促進貿易暢通



來源：人民網 作者：劉江寧



共建“一帶一路”倡議提出10年來，從理念轉化為行動，從願景轉變為現實，從謀篇布局的“大寫意”到精耕細作的“工筆畫”，取得實打實、沉甸甸的成就，成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。貿易投資合作是共建“一帶一路”的重要內容。10年來，共建國家著力解決貿易投資自由化便利化問題，推動建立更加均衡、平等和可持續的貿易體系，發展互利共贏的經貿關係，推動貿易暢通便捷高效，為全球開放合作、世界經濟復甦注入新動能。



貿易投資規模穩步擴大、結構不斷優化。共建“一帶一路”倡議提出以來，我國與共建國家的進出口貿易快速增長。從規模看，2013—2022年，我國與共建國家進出口總額累計達19.1萬億美元，年均增長6.4%；與共建國家雙向投資累計超過3800億美元，其中我國對外直接投資超過2400億美元。從結構看，我國與共建國家貿易結構指標總體呈上升態勢，與共建國家產業結構更加契合、產業聯繫更加緊密、貿易合作基礎更加穩固。比如，我國與阿拉伯國家之間拓寬了貿易領域，阿拉伯國家不少特色農產品通過電商平台進入我國，我國的新能源汽車、家用電器等產品也越來越多進入阿拉伯國家。



貿易投資自由化便利化水平不斷提升。共建“一帶一路”倡議提出以來，共建國家共同維護多邊主義和自由貿易，大幅消除貿易投資壁壘，改善區域內和各國營商環境，努力營造密切彼此間經貿關係的良好制度環境。《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）於2022年1月1日正式生效，與共建“一帶一路”覆蓋國家和地區、涵蓋領域和內容等方面相互重叠、相互補充。截至2023年8月底，我國與28個國家和地區簽署21個自貿協定。此外，共建國家在工作制度對接、技術標準協調、檢驗結果互認、電子證書聯網等方面取得積極進展，貿易自由化便利化水平不斷提升，有力促進經濟全球化健康發展。

