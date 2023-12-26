2023年12月9日，濃煙從加沙地帶南部城市汗尤尼斯一處被炸地點升起。（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，（國際觀察）全球七大地區2023回眸｜中東：在和解與衝突之間掙扎



和解與合作、災害與衝突、增長與衰退……2023年的中東地區呈現複雜圖景，折射出該地區希望與挑戰同在，活力與困頓並存。



沙伊復交引領地區和解



2023年，和解與合作是中東局勢的顯著特點，表明中東國家自主性越來越強。



在中國斡旋下，沙特和伊朗今年3月在斷交七年後同意恢復外交關係。這對中東地區的宿敵實現復交震驚世界。沙伊關係隨後不斷升溫，雙方重新互設使領館，伊朗總統萊希還赴利雅得參加11月11日舉行的阿拉伯－伊斯蘭國家領導人聯合特別峰會，這是2012年以來伊朗總統首次訪問沙特。



中東國家2023年在地區和解進程中取得一系列進展：以色列同阿聯酋簽署其與阿拉伯國家的第一個自貿協定；土耳其與埃及多年來首次派出部長級官員互訪；卡塔爾與巴林、阿聯酋宣布恢復正式外交關係；敘利亞被暫停十多年的阿拉伯國家聯盟（阿盟）成員資格得到恢復。在以和解和團結為主題的第32屆阿盟峰會上，沙特王儲兼首相穆罕默德在發言中強調，和平、團結、合作和建設符合阿拉伯國家人民的利益，“我們不會讓本地區成為衝突地區”。



2023年，中東國家在國際和地區多邊組織和合作機制中發揮的作用不斷增強。伊朗正式加入上海合作組織，埃及、沙特、阿聯酋和伊朗受邀加入金磚國家合作機制。



復旦大學中東研究中心學者鄒志強認為，2023年中東局勢呈現前所未有的緩和勢頭。雖然由於爆發新一輪巴以衝突，中東和解進程暫停下來，但不會一直停下去，總體緩和、局部動蕩的趨勢不會根本改變。



衝突災害造成嚴重後果

