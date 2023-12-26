12月22日，在特斯拉上海超級工廠內，一輛特斯拉電動汽車在進行出廠前的車載電子設備檢測。（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據新華社報導，中國吸引外資規模波動怎麼看？



商務部最新發布數據顯示，今年前11個月，全國實際使用外資金額10403.3億元，同比下降10.0%。今年以來，中國吸引外資由增轉降，如何客觀看待外資規模的波動？中國市場吸引外資優勢還在嗎？針對外界關切，記者近日採訪了業內人士。



從外部環境看：全球跨國投資低迷，中國引資規模仍處歷史高位



業內人士普遍指出，當前錯綜複雜的外部環境讓吸引外資面臨諸多困難和挑戰。



聯合國貿發會議（UNCTAD）報告顯示，受俄烏衝突、食品和能源價格高企、債務壓力攀升、金融領域動蕩等因素影響，世界經濟增速放緩，外需不振。2022年全球跨國直接投資規模同比下降12.4%，2023年仍面臨較大下行壓力。



“地緣政治風險顯著上升，一些國家推動產業和資金回流，出台涉華投資限制措施的影響不容小覷。”對外經貿大學教授崔凡說。



美國發布對外投資審查行政令，限制美公司在半導體、人工智能、量子計算等領域對華投資；在美游說下，歐盟發布《經濟安全戰略》，日本出台經濟安全保障推進法，相繼加嚴對外投資審查，嚴防關鍵領域資本、技術、知識產權外流……當前，一些國家不顧經濟規律強行推動“脫鈎斷鏈”，與此同時發達國家和新興經濟體紛紛出台大力度優惠政策，招商引資國際競爭愈加激烈。



疫情造成的衝擊和影響尚未消退，也是導致引資出現波動的重要原因。

