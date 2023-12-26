伊拉克安全形勢複雜　中使館提醒：暫勿前往

12月18日，安全人員在伊拉克巴格達一處投票站外警戒。（來源：新華社） 中評社北京12月26日電／據中國僑網報導，12月26日電 據中國駐伊拉克大使館微信公眾號消息，元旦、春節將至，中國駐伊拉克使館特溫馨提示如下：



一、當前，伊拉克安全形勢依然複雜嚴峻，恐怖襲擊等各類安全事件多發。請中國公民閱讀參考外交部領事司發布的“提醒中國公民近期謹慎前往伊拉克卡爾巴拉、瓦西特等12省，暫勿前往伊拉克其他地區”的通知。如非工作必須，慎重考慮前來伊拉克。



如中國公民堅持前往或駐留有關地區，可能導致當事人面臨極高安全風險，並影響獲得協助的實效。



二、全體在伊中國公民和機構務必樹牢安全防範意識，避免前往人流密集地區，注意維護人身和財產安全，度過平安、祥和的節日假期。



伊拉克報警電話：130，急救電話：105



外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：



＋86－10－12308



＋86－10－65612308



中國駐伊拉克使館領事保護與協助電話：＋964－7901912315



中國駐埃爾比勒總領館領事保護與協助電話：＋964－7515477820



中國駐巴士拉總領館領事保護與協助電話：＋964－7858618940