快評：全面中止ECFA　大陸發出通牒式警告

中評社快評／未來是否全面中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），大陸國台辦發言人陳斌華27日指出，ECFA是在“九二共識”的共同政治基礎上簽署實施的，如果民進黨當局一意孤行，繼續頑固堅持“台獨”立場，拒不悔改，國台辦支持相關部門依據規定採取進一步措施。



陳斌華所言“支持相關部門依據規定採取進一步措施”，形同對台灣方面發出通牒式警告。ECFA是否全面中止，已到緊要關頭。民進黨是ECFA問題難解的根本原因。



本月21日，大陸宣布自2024年元旦起中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早收清單中，包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品的關稅優惠。外界認為這只是第一刀。



“台獨”立場不悔改，ECFA一定危急！讓台灣產業界惶恐、憤怒又失望的是，台灣當局竟輕佻以對、撒手不管。台灣當局指責大陸所謂“經濟脅迫”、“不符規範”，等等，只能加深敵對，無助問題的解決。



旺報27日社評認為，兩岸經貿的下一步要怎麼走，與大選的結果關係甚钜。如果國民黨重返執政，未必就能自動重返2008年後，大陸對台大踏步“讓利”的光景，連服貿的重啟審議都將面臨重重挑戰。倘若民進黨連任，則大陸內部要求進一步“困台”、“窮台”的思維料占上風。



沒有“九二共識”，與ECFA有關的任何問題都將無從談起。如旺報所言，如何應對外資對台海風險預期更趨悲觀，與大陸經濟手段繼續收緊的雙重風暴，台灣社會更需預做籌謀。