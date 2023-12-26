侯友宜批綠營執政台灣成詐騙島　拋治安三箭

國民黨2024候選人侯友宜第一輪發言。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）2024大選第二場電視政見發表會26日下午2時登場，中國國民黨2024大選候選人侯友宜在政見發表會第一輪發言猛批民進黨執政，台灣成詐騙之島。侯友宜提出治案三箭，一打詐二掃毒掃槍三除暴，他並承諾，當選後一定讓治安有效的壓制，尤其對詐騙集團全力壓制。一年掃蕩、二年少1/3、三年減半的目標。他會全力拚治安、讓治安穩定，生活安全、社會安定，人民能夠安心。



侯友宜第一輪發言全文如下：



主持人， 監察人。 在電視機前面的觀眾朋友以及網路直播的所有的好朋友們，大家午安，大家好。在台灣詐騙的問題，可以講是人民生活，每天都是要面對的。在民調顯示，大概有九成以上的民眾都曾接過詐騙訊息以及詐騙電話。



在民進黨的執政底下，可以講台灣變成詐騙之島，這也是台灣之恥，全世界都知道詐騙台灣猖獗。我們觀看2022的統計，光被詐騙的犯罪所得的金額七百億，如果再加上沒有報案沒有詳細統計的黑數，絕對超過一千億，詐騙的案子有多少件呢，三萬件，逮捕的犯罪嫌疑人46000人，創15年新高。尤其你現在去把每天詐騙的廣告數量通報，哇都是創新高，尤其投資詐騙的廣告特別多，那我們手機啊，常常都會不斷地接到詐騙的簡訊電話。



我相信因為有很多的個資流露出去的，所以這是“國安”問題，所以民進黨眼睛睜大來看，快看我們詐騙集團這麼囂張一直騙一直騙，騙到現在打詐呢。這個真的有效嗎？真的有效嗎？民眾沸騰。都沒有看到，尤其讓我感到很痛心的是民進黨“立委”，竟然跟詐欺集團黏再一起，大家都看到長期接受im.B。詐騙集團的贊助啊。



現在還說不清。那這一案，也沒有理出一個頭緒，接下來你的發言人出來說這是一個小東西、小事情，大家要請教你：你的錢被騙走的時候，甚至有時候騙到你都快要去自殺了，這個叫做小事情，那你跟詐騙集團互動，這樣也沒有關係。如果貪污腐敗，是一個小東西，那我們怎麼放心把國家交給詐騙集團沒有辦法壓制的你們呢？



所以，賴主席，人民的痛苦非常多，人民你沒有幫助他們。所以“行政院”這幾年成立的打詐“國家隊”，打詐辦公室。越打越多，花了27億。那不就是都打水漂了嗎？通通不見了。“數發部”成立一年多，花了200億啊。大家有貢獻嗎？沒有啊，沒有什麼貢獻。光是那3700萬考察“出國”，什麼也沒做到，連民進黨的“立委”也看不下去了。