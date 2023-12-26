柯文哲向50、60後喊話　甘心被藍綠綁架？

民眾黨2024大選候選人柯文哲26日在臉書向四、五年級生喊話，他常反省為何比較能得到年輕族群支持，卻得不到“同梯”的認同。（柯文哲臉書） 中評社台北12月26日電／民眾黨2024大選候選人柯文哲26日在臉書向四、五年級生喊話，表示他常反省為何比較能得到年輕族群支持，卻得不到“同梯”的認同。30年來藍綠輪流執政，人民還在懷念蔣經國，表示台灣沒有進步。他強調，現在是第一次第3勢力有機會執政的時刻，“大家是否甘心，這一輩子，就被藍、綠兩個政黨綁架？”



柯文哲26日在臉書發出“給四、五年級的朋友的一封信”。他表示，台灣世代的疏離，展現在政黨支持者的壁壘分明。他常反省，為什麼比較能得到年輕族群的支持，但得不到“同梯”的認同。對他而言，2024除了勝負，更重要的是身為政治人物，如何促進世代之間的共融與瞭解，希望大家給他一些建議。



柯文哲表示，他常聽到年輕人憂心，長輩很容易被網路上的假訊息“洗腦”，年輕人自認比長輩更能夠分辨資訊。其實年輕一輩擁有更充裕的教育資源，而他們這一代，高中的門就窄，大學的門更窄，絕大多數的四、五年級生，是辛辛苦苦一輩子，把孩子栽培長大，期望子女比自己更有成就。



柯文哲提醒，他希望年輕朋友記得，台灣今天的繁榮，來自好幾世代的努力，他們這一代雖然小時候辛苦，但只要打拼，賺錢不是太難。現在的年輕人“書念得很高，錢賺得不多”，要靠自己買房子、成家立業，實在困難。論語說“不患寡而患不均”，台灣現在的不均，展現在地域之間，也展現在世代之間。



柯文哲指出，台灣現在已是貧富世襲，窮人的孩子還是窮，有錢人的孩子還是有錢，會不會成功和努力沒有關係，和爸爸是誰比較有關，這跟他們當年不一樣。他們成長在國民黨威權時期，看著黨外變成民進黨，再看著民進黨變成另一個國民黨，藍綠看似水火不容，其實遇到共同利益的時候，非常團結。今天的民進黨，早就不是當年的民進黨了，而今天的國民黨，也遠沒有當年蔣經國打房的氣魄，放鬆貸款條件哪裡是在幫助年輕人，根本是在幫助建商。

