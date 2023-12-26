賴清德拋居住正義等四政策　強調照顧年輕人

民進黨2024候選人賴清德第一輪發表政見。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）2024大選第二場電視政見發表會26日下午2時登場。民進黨2024大選候選人賴清德在政見發表會第一輪發言提出四大政策：第一個，會推動“0到6歲‘國家’一起養2.0”以及“長照3.0”來減輕三明治家庭的負擔，第二個推動青年百億海外圓夢基金，第三個推動教育平權，第四個推動居住正義來照顧年輕人所面臨的居住問題。賴強調，他會善用每個縣市的資源，給予適當的定位，不遺漏任何一個城市，讓每個縣市都能發揮潛力。



賴清德第一輪發言全文如下：



主持人、監察人、侯市長、柯主席，電視機前、以及線上收看直播的“國人”同胞，大家好。



“總統”應該要提出“國家”願景藍圖以及“國家”建設計劃，用具體行動帶給人民希望。因此在上一次政見發表會之後，我便啟動四天三夜的環島大拼圖活動，唱土地的歌，拚咱的希望。一個縣市一個字，一天一句標語，就是希望各縣市父老鄉親，能在這場關係台灣前途、後代子孫幸福，甚至也會影響印太和平的重大選舉中都能夠挺身而出，選對的人，走對的路；讓美德贏台灣，讓台灣贏得美。我也到每個縣市發表“均衡台灣‘國家’建設計劃”，我將善用每個縣市的資源，給予適當的定位，並且再加上產業、交通、醫療、文化、觀光、居住、水環境等重大建設，不遺漏任何一個城市，讓每個縣市都能發揮潛力。



因為我深刻以為，只有台灣均衡發展，二十二個城市，手牽手往前走一步，都遠比任何一個城市單獨走一百步要來得重要，台灣均衡發展，處處才可安居，人人才可樂業，均衡發展的台灣也才可能有永續發展的台灣，四天要完成拼圖的活動並不簡單，每個人、每個城市都非常重要，因為少一個人、少一塊紙板，字就拼不成，少一個縣市，標語也不夠完整。就像是在這一場“總統”大選當中，每一個人都非常重要，如果少了您，台灣的“主權”、台灣的民主就會受到傷害，我們希望每一個縣市都能夠贏得這場選舉，台灣才有可能贏得最後的勝利。



我很榮幸能夠跟大家一起拼圖，當我們雙手把紙板高高舉起來朝向天空的時候，就像是代表著站在印太第一島鏈的台灣向國際宣示，我們一定堅定地抵抗“極權主義”的擴張，我們將會堅定守護“國家”的“主權”跟民主，同時我也非常榮幸也很高興，能夠跟大家一起唱歌，有路，我們沿路唱歌，沒路，我們蹽溪過嶺，我們唱出世世代代要當家作主的心聲。這個活動很不湊巧，剛好碰到寒流，而且又下著雨，但是我看到不分男女老幼踴躍參加，我很感激也非常感動，我握著你們的手冷冰冰，心裡感到不捨，但是你們傳給我的力量、給我的加油鼓勵，我又可以感受到大家心是熱的，特別是有一位朋友特別跟我提醒，要照顧人民、要好好照顧人民，我在這裡跟這位朋友以及跟“全國”的父老鄉親報告，清德擔任“總統”我會好好來照顧人民，我會在蔡英文的基礎上擴大對社會的投資，而且我已經提出了投資0到22歲的完整計劃，我將會用加薪減稅少負擔，陪伴每一個人走過人生每一個階段，第一個我會推動“0到6歲“國家”一起養2.0”以及“長照3.0”來減輕三明治家庭的負擔。長照3.0會特別強調公立安養中心的設置，讓我們有需要的民眾可以用最便宜的負擔來解決照顧長輩的問題。

