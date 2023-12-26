柯文哲批台灣教育喪失三大功能　弱勢難翻身

民眾黨2024候選人柯文哲拋教育政見。（民眾黨提供） 中評社台北12月26日電／2024大選第2場電視政見會26日舉行，台灣民眾黨2024候選人柯文哲拋教育政見，認為民進黨候選人賴清德喊雙語“國家”沒有路徑，造成老師、家長恐慌，批評民進黨讓意識型態介入教育。柯主張建立多元管道，包括教師聯合甄選、外籍師資徵選等。



2024大選第2場電視政見發表會下午登場，台灣民眾黨候選人柯文哲、中國國民黨候選人侯友宜、民進黨候選人賴清德3人再度同場交鋒；政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。



柯文哲在第一輪發言時提出教育政見，認為當前台灣教育已經喪失了三大功能，包含無法促進社會流動、無法學以致用、無法接軌國際。社經地位高家庭的小孩進台大的比例是弱勢學生的6倍，為什麼台灣的教育不再平權、不再提供弱勢翻身的機會。



柯文哲說，現行雙語教育只講願景卻沒有路徑，賴清德喊出“2030年雙語‘國家’政策”，但師資和教材缺乏規劃，導致老師、家長恐慌，賴清德自己都承認執行不力。



談及108課綱，柯文哲表示，被北一女教師批評“是學生、老師及‘國家’三輸的改革”，台大電機資訊學院院長張耀文還說108課綱新生的基礎學科成績，微積分與普通化學嚴重退步，但學生負擔的壓力卻有增無減。



柯文哲指出，台灣經濟體大於香港、新加坡，但香港有4家大學、新加坡有2家在世界排名100名內，台灣衹有台大偶而進入前100名，台灣的高教競爭力明顯下滑。民進黨執政讓意識型態介入教育，用“卡管”讓台大2年沒有校長，還搞掉3個“教育部長”，此外許多論文抄襲者升官、若無其事，這是品德教育最差示範。

