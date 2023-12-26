侯友宜：“台獨”是兩岸和平跨不出去的萬重山

國民黨2024大選候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）2024大選第二場電視政見發表會26日下午2時登場，中國國民黨候選人侯友宜在政見發表會第二輪發言向民進黨賴清德喊話，“台獨”思考要去改一下，否則無法務實理性的去看待兩岸關係。“台獨”是兩岸和平跨不出去的萬重山。我們要和平、活絡經濟，讓人民生活可以改善。



侯友宜第二輪發言全文如下：



剛剛賴先生特別提到， 0到22歲“國家”要來負擔。 我也特別在這裡提醒賴先生，你在台南市公共托育最重要的工作都沒有做，是零。新北市在我推動底下這麼多年來，我們總共121間是五都加一加的總和，都沒有新北市的多。照顧幼兒不是嘴巴喊一喊，尤其，你們也當過“行政院”的院長，也當現在的“副總統”，那為什麼像高中職免費私立大學學費的補助，為什麼到選舉的時候才來談？



大家都知道，年輕的同學們很辛苦，尤其學貸很辛苦，你們到現在才提出來，我覺得這樣的是沒有辦法對年輕人能夠交代。



尤其你剛剛講社會住宅，我覺得更不以為然。你當過台南市有當過“行政院”院長，你一戶的社會住宅都沒規劃，台南市到現在是六都唯一沒有市委會住宅完工的，我們新北市不但有規劃，也有完工的，我們加一加已經有1.1萬戶，你要特別舉塭仔圳，我再說一次塭仔圳得過蔡英文頒發的傑出公務人員貢獻獎，是北台灣產業發展區，11個公園也有軌道建設跟輔大連接在一起，變成一個大學城。 尤其產業發展期一定未來可以蓋更多的勞工宅。



政府規劃的是政府規劃的，也有我們民間會投資的，所以絕對會超過2100戶。而且那是一個北台灣的中心，這跟你所說的完全不一樣。