人口危機！柯文哲祭重金　每生一個給十萬

柯文哲第二輪政見發表。(照:中視直播畫面) 中評社台北12月26日電／2024大選第二場政見發表會26日下午2時登場，民眾黨柯文哲在政見發表會第二輪發言強調，台灣最嚴重的“國安”問題，是人口減少，不用外來的勢力，很快社會就會崩解。柯主張，成立“人口發展委員會”、增加育兒津貼、修訂“人工生殖法”來提升生育率。他並祭出重金催生，懷孕滿三個月給五萬，每生一個新生兒給十萬，育兒津貼從五歲延長到十二歲。



以下為柯文哲第二輪發言全文：



親愛的父老兄弟姊妹們大家好，現在我們來討論一個攸關“國安”的人口問題。



1970年台灣出生的人數是40萬，去年13.8萬，大概只剩下三分之一，預計今年的出生人數還會再創新低，去年出生13.8萬，但是死亡有20.7萬，所以台灣在現階段已經是生不如死。



目前台灣的生育率和韓國在拚全世界倒數第一，如果這個問題不解決，不需要外來的“侵略”，台灣自動會滅亡，這是一個極為嚴重的“國安”問題。在過去，藍綠執政也沒有提出有效的政策，也讓這個問題持續在惡化當中，台灣的人口問題是今天才知道的嗎？



像未來十年有四十家大學要倒閉，這個是今天才知道的嗎？十八年前就知道了，當年出生的新生兒有多少，你就可以知道說，十八年後，大一新生會有多少。可是當時的政府還是不斷的讓技職教育升格成大學，這也造成目前台灣大學一大堆，也讓這個問題在現階段更難解決。