柯文哲：延長義務教育　提升高教競爭力

民眾黨2024大位候選人柯文哲在第二場政見發表會中第一輪發言。（民眾黨提供） 中評社台北12月26日電／2024大選第二場電視政見發表會26日下午2時登場，台灣民眾黨柯文哲在政見發表會第一輪發言時批評108課綱上線以後引起各種混亂，學生的負擔壓力有增無減，但在世界排名是一百名內，台灣衹有台大，偶爾進，偶爾不進，台灣的高等教育競爭力是明顯不足的。柯強調，要提升高教的支出、提升教育的薪資，讓台灣可以有更多的大學進入世界排名百名之內。同時要延長義務教育，向下延伸到五歲的幼稚園，向上延伸的到高中職的準義務教育，要建立十二加一義務教育制度，符合世界“先進國家”的發展趨勢。



以下為柯文哲第一輪發言全文：



各位“全國”鄉親，父老兄弟姊妹，電視機前還有在網路上看直播的大家好，我們今天要來討論一個“國家”百年大計“教育”。台灣的教育是令人擔心的，因為當前的教育喪失了以下三個功能：



第一，無法促進社會階級的流動。在以前不管你的出身如何，你只要願意努力，你就有機會在這個社會當中力爭上游。但是現在在目前的升學制度之下，窮人家的小孩子反而沒有更好的機會。



第二，無法學以致用。在台灣目前是缺工跟低薪並存，理論上，缺工就應該會高薪啊。怎麼會低薪？這表示說，我們學校教出來的學生，不符合社會企業上的需要，所以這個有學用落差的問題。



第三，無法接軌國際，我們台灣的教育國際化、程度還是很低，在國際上的競爭力仍然不足。教改三十年，只講多元系統混亂，在目前的升學制度之下，社經地位比較高的家庭的小孩子去念台大的機率，比那些弱勢家庭高了六倍了，為什麼台灣的教育不再平權？台灣的教育不再提供弱勢的孩童，有一個翻身的機會，雙語教育只講願景，但是沒有路徑。賴清德“副總統”在2017年擔任“行政院長”時喊出的2030雙語“國家”政策，但是師資跟教材並沒有完整的規劃，導致這是基層老師，家長恐慌，我想你自己應該都會承認這個執行不利吧。