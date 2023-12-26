賴清德稱缺電時代已過去　即使尖鋒仍有剩餘

民進黨2024大選候選人賴清德第二輪政見發表。（照片：中選會YouTube） 中評社台北12月26日電（記者 楊騰凱）2024大選第二場電視政見發表會26日下午2時登場，民進黨賴清德在政見發表會第二輪發言表示，缺電的時代已經過去了，即便是在尖峰時刻，我們的用電仍然有剩餘，未來的供電會更加的穩定。他也說，台灣最缺電的時候，就是馬英九剛把政權交給蔡英文的時候。



他也說，台灣去年綠能的發電已經占台灣發電佔比10%，已經超過了核能發電5%，在這種狀況之下，我們只要持續推動綠能產業的發展，一定可以迎刃解決氣候變遷下產業面臨的各種問題。



賴清德第二輪發言全文如下：



各位鄉親，世界正在快速轉變，固然對台灣是一項挑戰，但對台灣來講也是一項機會。未來我將掌握變化，抓住機會，擴大台灣的優勢，讓台灣能夠向上提升，能夠立於不敗之地。我會妥善運用數位轉型以及淨零轉型兩道力量，打造智慧、永續的新台灣，同時也帶動台灣第二次經濟奇蹟。



我們先來談數位創新，科技創新，一日千里，全球智慧化的時代已經來臨。我們必須要妥善運用科技創新，同時呢，來推升數位轉型，讓台灣能夠成為“智慧科技島”。第一個，我們要持續壯大半導體產業，我們應該要提出“半導體產業的‘國家級’戰略”，讓半導體產業的原料、儀器設備、研發，還有IC設計、晶圓製造、封裝測試，以及協力廠商都能在台灣成為一個生態系統。我們壯大半導體產業，也來幫助其他的科技產業，以及傳統產業。



第二個，我們必須要發展人工智慧。人工智慧，讓台灣能夠成為產業化，再幫助其他的產業，讓其他的產業也能夠人工智慧化，人工智慧對台灣來講非常非常重要，我們必須要用人工智慧來幫助廣大的中小企業，讓他們能夠順利地數位轉型，以及妥善的因應氣候的變遷、淨零轉型，換句話說，只要中小企業能夠得到妥善的照顧，有150到160萬家的中小企業，提供了900多萬的工作機會，中小企業穩定，社會就會安定，另外，我們也必須要照顧沒有得到關心，或者是支持的這個產業，在數位化的過程當中不至於受到疏漏，我們應該要照顧他們達到數位轉型的正義，換句話說，未來我們將應用科技的創新，推動全面化的、智慧化的生活，智慧交通、智慧旅遊、智慧教育、智慧防災、智慧家庭，甚至智慧城市，來達到智慧“國家”，而進行成功的數位轉型。